高市早苗搬家同款拖鞋被搶翻！年初計劃曝

▲日本首相高市早苗。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗29日從國會議員宿舍，正式搬入首相公邸，有媒體拍到高市早苗搬家時，身穿黑色運動衣、腳穿日式夾腳拖鞋，休閒裝扮引發台日網友熱議，還有網友也搜尋同款拖鞋，馬上就賣到斷貨。

據日媒共同社報導，高市早苗29日從國會議員宿舍搬到首相公邸，在上任前兩個月，高市一直都是搭乘公務車往返官邸及議員宿舍，但路程耗時35分鐘，因此搬到首相官邸旁的公邸，以便即時處理危機狀況。

日媒報導，搬家公司兩輛大型貨車29日中午過後，從國會議員宿舍將高市及丈夫的50多箱行李搬到公邸。高市早苗也被拍到，身穿簡單的黑色運動服和長褲，腳上踩著日式夾腳拖鞋，裝扮相當休閒。

許多台灣、日本網友也熱議高市的「休閒裝扮」，直呼：「果然是關西大媽」、「想買那套黑色運動服」，而她腳上的日式夾腳拖鞋也引發網友關注。

粉專「小原惠文」發文分享說，高市早苗腳上穿的拖鞋已經被日本網友挖出來，是來自高市家鄉奈良的「雪駄」品牌DESIGN SETTA SANGO（デザインセッタサンゴウ），不過同款的雪駄已經賣完。而高市穿的運動服品牌則是美國老牌潛水關聯品牌scubapro （スキューバ プロ），還分享高市2005年潛水的照片。

DESIGN SETTA SANGO品牌也發文認證，高市早苗穿的雪駄就是自家商品，草履、雪駄是奈良縣三鄉町的支柱產業，該品牌也一直致力推廣，早在2016年高市就主動接觸，收到雪駄時還親筆寫了感謝信。

DESIGN SETTA SANGO說，近十年前就想過「穿上我們雪駄的人將來一定會成為首相」，但沒想過高市早苗至今還穿著這雙雪駄，真的非常感動。雖然高市同款已經售罄，但也歡迎網友購買其他款式，讓日本優質商品融入日常生活。

此外，日本首相通常會在1月通常國會開議之前出國訪問，不過高市早苗預計不會出訪，而是待在國內展現重視物價等內政問題的立場，但預計在開議前，接見韓國總統李在明，以及義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。消息人士也透露，她已下達指示，希望閣員積極走訪外國。

