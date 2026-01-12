高市早苗搭機遇木村拓哉 自曝：你第1本寫真集是我的寶物！

木村拓哉自曝在飛機上巧遇高市早苗。（圖／鄧博仁攝、達志）

53歲日本男神木村拓哉，是已解散男團SMAP的前成員，也主演過《長假》、《戀愛世代》、《美麗人生》、《HERO》等多部收視保證劇集，長期穩坐日本偶像地位。近日，他在廣播節目中分享了一段新年期間的趣事，透露自己在飛往能登的班機上，意外巧遇日本首相高市早苗，對方還特地上前打招呼，讓他相當驚訝，也引起日本媒體熱議。

木村拓哉於11日在廣播節目中透露，當時為了元旦播出的富士電視台特別節目，與藝人明石家秋刀魚一同前往能登半島出外景。他表示，那天早上抵達羽田機場登機口時，就感覺氣氛與平時不同，「我和秋刀魚提前登機，本來以為只是一般航班，但保全卻說氣氛完全不一樣，當下心裡還想，會不會有什麼特別的人物出現。」沒想到，隨後登機的正是首相高市早苗。

廣告 廣告

木村回憶，當時有人前來詢問：「首相想跟你打聲招呼，現在方便嗎？」他因為戴著口罩、又坐在走道側，第一時間還以為對方是在問明石家秋刀魚。沒想到，高市早苗真的走到他們面前，親自打招呼，並說明自己和秋刀魚都是奈良出身的同鄉。木村隨即拉下口罩向對方致意，高市一看到他便驚喜地喊出：「是木村拓哉啊！這簡直像做夢一樣！」說完便笑著回到座位。

準備下飛機時，高市早苗經過兩人身旁，短暫停下來說了句類似「我先走了，你們辛苦了」的話，隨後又突然補上一句：「你的第一本寫真集，是我珍藏的寶物。」讓木村拓哉相當驚訝。讓他直呼「真是一趟既有趣又難忘的飛行」，也為新的一年留下特別的回憶。

更多中時新聞網報導

寇世勳、阮虔芷悼趙學煌「一路好走」

冰球樂團MV致敬楊德昌電影《恐怖份子》

腸胃健康顧牢牢 享受活力老年