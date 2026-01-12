高市早苗搭機遇木村拓哉 自曝：你第1本寫真集是我的寶物！
53歲日本男神木村拓哉，是已解散男團SMAP的前成員，也主演過《長假》、《戀愛世代》、《美麗人生》、《HERO》等多部收視保證劇集，長期穩坐日本偶像地位。近日，他在廣播節目中分享了一段新年期間的趣事，透露自己在飛往能登的班機上，意外巧遇日本首相高市早苗，對方還特地上前打招呼，讓他相當驚訝，也引起日本媒體熱議。
木村拓哉於11日在廣播節目中透露，當時為了元旦播出的富士電視台特別節目，與藝人明石家秋刀魚一同前往能登半島出外景。他表示，那天早上抵達羽田機場登機口時，就感覺氣氛與平時不同，「我和秋刀魚提前登機，本來以為只是一般航班，但保全卻說氣氛完全不一樣，當下心裡還想，會不會有什麼特別的人物出現。」沒想到，隨後登機的正是首相高市早苗。
木村回憶，當時有人前來詢問：「首相想跟你打聲招呼，現在方便嗎？」他因為戴著口罩、又坐在走道側，第一時間還以為對方是在問明石家秋刀魚。沒想到，高市早苗真的走到他們面前，親自打招呼，並說明自己和秋刀魚都是奈良出身的同鄉。木村隨即拉下口罩向對方致意，高市一看到他便驚喜地喊出：「是木村拓哉啊！這簡直像做夢一樣！」說完便笑著回到座位。
準備下飛機時，高市早苗經過兩人身旁，短暫停下來說了句類似「我先走了，你們辛苦了」的話，隨後又突然補上一句：「你的第一本寫真集，是我珍藏的寶物。」讓木村拓哉相當驚訝。讓他直呼「真是一趟既有趣又難忘的飛行」，也為新的一年留下特別的回憶。
其他人也在看
阿諾認隆乳火辣球場片瘋傳！被酸「假奶有什麼好看」高EQ回擊
女星阿諾（本名涂珊）因主持《食尚玩家》而打開知名度，平時在螢幕前率真搞笑、毫無包袱的形象深受粉絲喜愛。日前，她自曝已完成隆乳手術，引發熱議，也透露曾被酸「有人說假奶有什麼好看的？」對此，她高EQ回應，展現幽默又自信的態度。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
蔡尚樺尾牙火辣登場 「銀色戰袍挖空」辣露曲線
從新聞主播成功轉戰主持界的女星蔡尚樺，被外界封為「最美主持人」，憑藉知性又親切的形象，早已穩坐活動主持一姐地位，過去也曾榮獲金鐘獎肯定。口條流暢、臨場反應快，被許多廠商相中，成為許多企業尾牙爭相邀請的第一人選，近日她再度受邀擔任「萬達集團」尾牙主持人，第二度合作火力全開，亮眼表現再度成為焦點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 57
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」
曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前 ・ 28
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 134
3天前病倒入院！蔡允潔突曬全黑圖「公開求救1事」：為了活下去
女星蔡允潔和圈外尪在2022年結婚，如今育有一子一女，家庭生活美滿，不過近來在家照顧二寶的蔡允潔，疑似健康亮紅燈，緊急在社群中發文求網友分享能夠盡快做全身健檢的地方，讓網友相當擔憂狀況。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
大逆轉！胡瓜繼續主持《綜藝大集合》 傳與電視台達成漲酬勞共識
「綜藝天王」胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，胡瓜後來宣布將不續約，《綜藝大集合》最後一集確定主持到今年1月31日。而民視事後則回應：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」今（12日）晚間媒體報導，胡瓜和民視已達成主持費不砍半，還會漲酬勞共識，將繼續主持《綜藝大集合》。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 17
李亞萍失智後首露面！ 聽余祥銓一段告白爆哭
李亞萍日前被爆出出現失智症狀、持續服藥中，近日她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同現身節目，她一出場便手舞足蹈、活力滿滿，短裙搭配長靴，狀態好到完全看不出已75歲。阿Ken當場大讚她窈窕又風情萬種，還即興模仿豬哥亮搞笑搭訕，李亞萍立刻接招，重現余天與豬哥亮過往交手橋段，一巴掌揮下去，綜藝火花瞬間點燃。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 9
曹西平靈堂曝光！傳場面冷清「0藝人弔唁」乾兒子悲痛發聲
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平上個月底驚傳在家中猝逝，享壽66歲；由於他生前與親人關係不和睦，起初傳出家屬不願接手後續喪禮事宜、鬧出不少風雨，所幸最終達成共識，交由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。對此，曹西平靈堂已在昨（10日）開放，卻傳出場面冷清，只有數位粉絲前來悼念、未有任何親友；乾兒子稍早也悲痛發文了。民視 ・ 1 天前 ・ 28
病痛纏身26年走到終點 楊貴媚哀悼「螢幕老公」趙學煌：離苦得樂
資深演員趙學煌昨（10日）凌晨辭世，享壽69歲，消息傳出後，演藝圈好友紛紛表達不捨。曾在花系列《孽女花》與他飾演夫妻的楊貴媚發聲哀悼，回憶起多年合作與相處的點滴，語氣滿是不捨與懷念。楊貴媚形容趙學煌是名副其實的「生命鬥士」，26年來因車禍癱瘓、長期與病痛纏鬥，卻始終認命而堅強。她感慨表示：「趙哥因車自由時報 ・ 1 天前 ・ 17
許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物
資深藝人曹西平2025年底離世，享壽66歲。近日靈堂開放追思，佩甄、許效舜11日下午到場哀悼。佩甄在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 17
蔡依林同框CORTIS、許光漢！世紀合照「C位竟是小S」太夢幻 網全跪了
天后蔡依林（Jolin）10日現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，讓現場氣氛瞬間升溫。蔡依林也在社群平台公開與CORTIS全員合照，當中包括許光漢、C位站的竟是小S，世紀合照讓網友超嗨。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 11
賈永婕二度發聲！「台北101鬼塚虎」爆歧視移工 她暖心喊話櫃姐
台北101購物中心日系運動品牌「Onitsuka Tiger鬼塚虎」專櫃近日爆發歧視爭議，一名越南籍移工禮貌詢問鞋款，卻遭櫃姐冷回「那很貴」，接著又被以沒有尺寸為由打發，引發外界熱議。台北101董事長賈永婕第一時間表示將進一步了解，今（12）日稍早二度透過社群平台發聲回應。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 37
陳志老婆是誰？網疑「小紅書炫富魔Eva」 擁6飛機、養鯊魚
柬埔寨太子集團因涉嫌跨境詐騙與非法賭博，涉及金額高達數百億，罪行重大，集團創辦人陳志近日終於落網，從柬埔寨押送回北京審理。然而，中國網友目前把關注度轉向一名常在社群瘋狂炫富的女子「Eva」，像是700萬的黃金鋼琴、多輛私人飛機與遊艇等，她近期刪光小紅書和微博等照片，時間點就在陳志被捕後，令網友不禁懷疑她就是陳志的老婆。太報 ・ 1 天前 ・ 27
金球獎／主持人狂虧李奧納多！當眾酸「女友都未滿30歲」 他尷尬反應曝
第83屆金球獎今（12）日於洛杉磯盛大登場，除了得獎名單備受關注，典禮開場的主持人口秀同樣成為全場焦點。51歲好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）憑電影《一戰再戰》角逐影帝，卻在主持人妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）的「毒舌洗禮」下，再度被調侃多年來備受討論的感情話題，現場笑聲不斷。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 14
曹西平靈堂被傳「開放首日冷清」 乾兒子忍痛發文：非常感謝各位
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，不過卻傳出靈堂開放首日現場僅有少數人前去哀悼。對此，Jeremy稍早也再度悲痛發文，「非常感謝各位幫忙」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
隋棠突喊「真的受夠自己」！ 1萬元飛掉親揭原因：想哭
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導2002年以模特兒、演員雙重身分出道的女星隋棠，出道多年累積高人氣，儘管工作繁忙仍會抽空透過社群和大家互動、分享日常。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
佩甄悼念曹西平哭紅雙眼 憶休息室互動：繼續在天堂嗶嗶嗶
藝人曹西平去年底在家中驟逝，享壽66歲。曹西平的靈堂日前剛設置完成，將開放至26日讓親友悼念，今（11）日是開放第二天，稍早媒體直擊到第一批藝人好友前來，佩甄、許效舜接連進入，佩甄受訪時明顯眼睛紅腫，她感性提到，希望曹西平繼續在天上「嗶嗶嗶」。自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
隋棠慘賠1萬元！突喊「真的受夠自己」親揭真實原因
隋棠慘賠1萬元！突喊「真的受夠自己」親揭真實原因EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2
Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避
Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會10、11日於台北小巨蛋登場，昨（11）晚圓滿落幕淚點滿滿。5位成員相隔20年於2024年重返舞台，發行睽違已久的抒情歌〈分合〉，演唱會上再度唱起這首歌，阿弟回想起這段時間的經歷，一度感動地痛哭流涕，「一時唱得太投入，情緒有點激動，讓大家看到不專業的一面。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 36