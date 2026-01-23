高市早苗撩落去！開議日解散眾議院 拚自民黨單獨過半

日本眾議院今（22）日正式宣佈解散，各政黨有16天的時間，力拚改選。

日本眾議院在23日召開的全體會議上，宣佈解散，將在1月27日發佈選舉公告，2月8日投開票。日本首相高市早苗表示，她透過擔任自民黨總裁，接任首相，並不是民眾選出，這一直讓她很在意，因此決定讓民眾來決定，她以及她帶領的自民黨，是不是有資格繼續為日本民眾服務。（葉柏毅報導）

日本這次眾議院選舉，從解散隔天，也就是1月24日開始，一直到2月8日投開票，只有16天的競選期程，是日本自二次戰後以來，競選期程最短的眾議院選舉；同時也是日本自1990年2月18日以來，第二次在2月進行眾議院改選。

高市早苗表示，她希望透過這次選舉，讓她自己擔任日本首相的地位，真正獲得民眾授權，讓她的執政，更具有正當性。這次的眾議院改選，不只對高市早苗與她所領導的自民黨，是重大的挑戰，對於在野黨而言，同樣深具挑戰性。日本最大在野黨「立憲民主黨」，日前與公明黨合併，改名為「中道改革聯合」，提出「民眾生活優先」的競選政綱，來勢洶洶，這次選舉也是高市早苗及自民黨，與最大在野勢力的正面對決。

日本眾議院總共465席，過半數席次233席，之前自民黨在2024年選舉，只拿到191席，淪為少數執政黨，這次高市早苗解散眾議院，重新改選，也是希望藉由她自己目前擁有的高人氣，令自民黨能重新取得過半席次，讓自民黨的執政，更有底氣。