高市早苗擁抱、滑椅盡顯「社交狠角色」 彭博：打破日本男性僵化外交作風
日本首相高市早苗上週在南非參加20國集團（G20）領袖峰會，與義大利總理梅洛尼熱切擁抱畫面，近日在日本社群媒體瘋傳，受網友大讚；彭博報導她打破日本男性領導人數十年來僵化拘謹的外交作風。其實本月初她在APEC峰會的「滑椅子」之舉，就展現出她獨特的「開朗外交」。
日相高市早苗因「台灣有事」相關言論惹怒中國，上週赴南非參加G20峰會，媒體原關注她與中國國務院總理李強互動，不料她上週六（11/22）見到義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的熱絡反應，反而成為焦點。
The two Iron Ladies right now - Meloni & Takaichi pic.twitter.com/8Wsixnqlz3
— Velina Tchakarova (@vtchakarova) November 23, 2025
高市早苗見到梅洛尼時開心地喊出：「梅洛尼！」接著上前擁抱，她的擁抱是身體靠近的真誠擁抱，非一般客套、禮貌性輕觸，在峰會場合通常不苟言笑的梅洛尼也難得睜大眼、露出開朗笑容。
《日本時報》報導，在一片深色西裝男性中，2名女性間的親密又熱情互動格外引人注意，畫面在社交媒體上迅速傳播開來。彭博報導，這一抱打破了日本男性領導人長期以來的僵化嚴謹外交作風，為高市在國內贏得良好形象，也提升了她的國際形象。
彭博引述作家兼媒體人門田隆將形容：「我感覺這是自安倍任期以來，日本首次重新站在國際社會的中心。」還有網友表示：「誰說高市不會外交？她在社交場合簡直是狠角色。」
高市本月初赴南韓慶州參加亞太經濟合作會議（APEC）時，展現的「開朗外交」也曾成為話題，她在峰會開始前坐在會議座位上，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）較晚進場，兩人打招呼後，普拉伯沃坐到她隔壁，相隔一小段距離。
高市接著抓扶著桌沿，把帶輪子的會議椅朝普拉伯沃座位滑動，接著將雙手前臂置於桌上，輕鬆聊天，還不指著桌上會議資料，看似討論會議內容，氣氛融洽，畫面傳回國內，日本網友也驚嘆「社交能力超強」。
上月底，高市與到日本訪問的美國總統川普（Donald Trump），於日本橫須賀海軍基地，一同登上美國喬治華盛頓號（USS George Washington）航空母艦，在台上她神情雀躍，數度高舉右手、微微蹦跳，張口露齒而笑，盡顯活潑開朗。
