高市早苗擬提前解散日眾議院 最快2/8舉行改選

日本自民黨籍首相高市早苗14日與同黨幹事長鈴木俊一，以及聯合組成執政聯盟的日本維新會代表吉村洋文進行會談，會後高市早苗正式表態，有意在23日舉行的國會例會上宣布提前解散眾議院，並預計在19日召開記者會親自說明。

《讀賣新聞》報導，若高市早苗在23日宣布解散眾議院，改選公告預計將於1月27日發布，改選投票日則會是2月8日。在野的立憲民主黨和公明黨對此已規劃加強合作，並協調是否共組新政黨。

據《讀賣新聞》分析，高市早苗之所以決定提早解散國會，是因為若無法盡快穩定執政基礎，未來在面對經濟、外交與國家安全等議題時，將難以大刀闊斧推動相關政策。高市早苗日前也曾強調，沒有政治穩定，就無法推動有力的政策。

廣告 廣告

在目前眾議院的席次組成中，自民黨派系與維新會席次合計僅勉強過半；在參議院更面臨少數執政。執政方認為，若執政聯盟能透過改選取得眾議院穩定過半席次，未來就更容易在國會運作中掌握主導權。

NHK的分析則提到，根據NHK民調，自高市內閣成立以來，支持率始終維持在60％以上的高水準，正是因為有此民意基礎，才讓高市早苗敢於選擇放手一搏。

如果日本眾議院最終確定在2月8日改選，那麼從解散到重新投票僅間隔16天，將創下二戰後最短紀錄。《讀賣新聞》稱，高市早苗將經濟視為首要任務，因此她認為盡量縮短改選時間，將有利於減少對下一年度預算案審議的影響。

更多公視新聞網報導

日本2025年度流行語揭曉 高市早苗「連說5次工作」獲選

高市早苗APEC首會見習近平 稱兩岸及區域安穩至關重要

日自民黨與維新會正式結盟 高市早苗首相大位在望

