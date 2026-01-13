高市早苗擬本月底開議解散眾議院 最快2月8日大選

根據《共同社》今（13）日報導，日本首相高市早苗（自民黨總裁）已基本決定，預計於本月23日召集開議的通常國會冒頭（開議之初）宣布解散眾議院。高市早苗已向自民黨幹部傳達此意向，並準備於近期正式對外表明。若順利解散，這將是繼2024年10月以來再次進行眾議院大選。目前針對選舉日程，執政黨內部正以「1月27日公告、2月8日投開票」或「2月3日公告、15日投開票」這2個方案為核心進行最終協調。

目前執政聯盟在眾議院雖維持超過半數的233席次，但領先優勢極其微小，只要減少1席就會陷入過半保衛戰。高市早苗此舉被認為是希望趁著目前內閣支持率在各大媒體民調中仍維持高水準的優勢，透過早期解散進行大選，爭取更多議席。其核心目標在於強化政權基礎，以利推動其標榜的「強韌經濟」與「負責任的積極財政」等政策。

廣告 廣告

然而，解散消息引發在野黨強烈反彈。國民民主黨代表玉木雄一郎於13日記者會中批評，此舉將對經濟產生負面影響，並強調對於增加民眾實際收入顯然不利，質疑首相「政局優先」，這將使雙方的信任關係產生動搖。對於原先表態支持的2026年度預算案及公債發行特例法案，玉木也表示立場轉趨流動。自民黨國會對策委員長梶山弘志則與日本維新會國對委員長遠藤敬會談，表示目前首相尚未下達具體指示，雙方僅就現狀進行溝通。

在高市早苗傳出解散意向的同時，對外外交行程仍持續進行。高市早苗13日下午於其家鄉奈良市與韓國總統李在明舉行首腦會談，這是雙方繼去年10月慶州會談後的再次會面。在美國總統川普強調重視西半球的背景下，日韓雙方確認了日韓及日美韓合作的重要性。針對中國強化對日輸出管制，雙方也就經濟安全保障領域的協作交換意見，並討論北韓情勢與韓國加入跨太平洋夥伴協定（TPP）等議題。李在明抵達奈良時，當地警方出動大批人力維持治安，會場周邊戒備森嚴，吸引眾多民眾關注。

日媒分析，若在通常國會開議之初即解散國會，2026年度政府預算的審議勢必會延遲至4月以後才能通過。一旦預算成立時間大幅超過新財政年度的開始，政府屆時將必須編列暫定預算案，此舉可能對國民生活與經濟運行造成顯著影響。

更多風傳媒報導

