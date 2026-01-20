高市早苗擬解散國會拚改選 日民調5成不贊成

東京街頭，《讀賣新聞》發送號外，頭版就是首相宣布解散國會、提早大選。

有日本民眾說：「我一直覺得快解散國會，這樣做很好。」

有人表態支持，希望高市建立以日本人為本的國家，但也有人認為不妥，擔心選舉倉促上路、不利國政。

有日本民眾認為，「選戰只有短短2週，根本不可能冷靜充分討論政策，這讓人很不安。」

根據《朝日新聞》最新民調，5成受訪者反對提前改選，高於支持的36%；但52%民眾預期，自民黨會在這次改選獲得眾院過半席次，專家則認為不好說。

廣告 廣告

神田外語大學講師霍爾分析，「在這時間點，這是場大賭注，我們無法確定單靠首相受歡迎，執政黨和相關政治人物就能勝選。」

高市主打食品消費稅2年免稅，使國庫年收短少5兆日圓，可能引起財政惡化的疑慮；此外，她因為「台灣有事」的發言，導致與中國關係惡化，也必須接受民意檢視。

霍爾認為，「她對台灣的發言，不論是否事先安排，都反映出她希望日本在亞洲國際安全議題上，採取更強硬的立場，不向中國威脅退讓。」

2月8日大選不僅是對高市政治領導力的考驗，也將決定日本國政方向。只是從23日眾院解散到投開票，只有短短16天，創下戰後最短紀錄，選戰注定在分歧聲中開跑，結果也因變數太多而撲朔難測。