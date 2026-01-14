高市早苗擬解散眾議院 日媒曝最快「2月初舉行大選」

日本首相高市早苗計畫解散眾議院，提前舉行改選。(AP)

日本政府和自民高層高官員透露，首相高市早苗計畫解散眾議院，並提前舉行大選，據《日經亞洲》報導，大選時間最快可能落在2月初。這項舉動反映自民黨希望藉高市早苗目前的高支持度，穩固國會多數並強化政權基礎。

綜合日媒報導，據多位日本政府高級官員透露，首相高市早苗預計於今（14日）與自民黨、維新會的高級幹部會面，說明她對解散眾議院的想法。《日經亞洲》指出，在這種情況下，大選時程最快可能落在2月初，因此執政黨與反對黨都在加快準備工作。

各家日本媒體民調顯示，高市早苗的支持率自上任以來，一直維持高檔，自民黨內也傳出許多聲音，鼓勵高市早苗在氣勢最盛時解散眾院、提前選舉，讓自民黨勢力更加穩固。日媒分析，高市早苗希望透過提前選舉擴大席次，不僅能穩住自民黨的國會優勢，同時也為落實她主張的「強健經濟」與「負責任的積極財政」政策打下基礎。

目前自民黨在眾議院有199席，若與維新會合作，則剛好達到過半的233席，但只要少一席就會失去多數地位。日本官員透露，若高市早苗在國會開議之初解散國會，2026年度政府預算的審議勢必會延遲至4月後才能通過，一旦預算成立，時間大幅將超過新財政年度的開始，屆時日本政府則必須編列暫定預算案，可能對國民生活與經濟運行造成影響。





