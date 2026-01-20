高市早苗擬開議日解散眾議院 提前2年舉行大選用意為何？

高市早苗為何提前解散眾議院？

高市早苗19日表示，解散眾議院是為讓「人民決定自己是否應擔任首相」，且涉及部分未納入上屆自民黨承諾、但關乎國家根本的重大政策轉變，因此決定重新尋求民意支持。高市表示，自民黨執政聯盟目標是在大選中取得多數席位，以穩定後續施政。

《朝日新聞》分析，高市選擇在2026年新財政年度開始時就解散眾議院，是為了在自身支持率還很高的情況下舉行大選，藉此增加自民黨席次，穩固政府基礎。

日本對外資訊網站nippon.com指出，日本歷任首相經常在內閣與執政黨支持率均高時，利用解散國會的權力，藉此將關鍵議題付諸表決，或是鞏固政黨對議會的控制、甚至化解政治僵局。

化解中日緊張造成的經濟危機

據BBC報導，截至去（2025）年12月止，高市政府的民調支持率始終維持在60%至80%之間。不過，高市先前「台灣有事」言論引發中日關係緊張，導致中國祭出「軍民兩用物資」出口管制，並嚴格審核稀土出口，對日本經濟造成影響，而經濟表現一直被高市政府視為重要政績。

《朝日》報導分析，一旦日本經濟未見改善，在野黨就可能在國會預算委員會上對高市政府提出質詢，其支持率也可能因此下降。

盼取得國會多數席次

日本自民黨去年10月與日本維新黨組成聯合政府，並在11月吸收3名獨立議員加入議會黨團，使聯合政府在眾議院席次剛好過半，達233席；但在參議院僅有119席，仍未達過半的125席。

靜岡大學管理資訊學院教授竹下誠二郎分析，高市早苗希望藉由現有高人氣，幫助自民黨在眾議院取得絕對多數席位，同時為自己爭取有利地位，以便日後推行更大膽政策。

國會開議即解散會造成什麼影響？

此次日本眾議院於1月23日解散，2月8日就會辦理重新投票，從解散國會至重新大選相隔僅16天，是日本戰後至今間隔最短的一次；現任議員在職日數則僅有約454天，不到原定任期的三分之一，為現行日本《憲法》下第3短任期。

根據日本制度，眾議院一旦解散，所有議員立即失去職務，並由公民選出新議員，取得過半席次的政黨將取得組閣權，若自民黨勝選，高市即可續任首相。BBC報導指出，自民黨在此次改選中，將面臨由主要反對黨「立憲民主黨」與「公明黨」組成的新中間派政黨「中道改革連合」挑戰。此次選戰焦點則包括消費稅降低、物價上漲對策及國防強化等議題。

此外，由於高市解散眾議院時正值國會新會期，可能導致2026年度預算案無法在本年度審議完成，有日本官員擔憂，物價上漲應對措施未落實，會引來「為個人利益而解散」的批評。對此高市強調，已推動相關措施，避免經濟運作空白。

歷年曾解散國會的日本首相有誰？後續如何？

根據日本《憲法》規定，賦予首相隨時解散眾議院、舉行大選的權利，且已成為日本政治慣例。戰後70多年以來，日本眾議院共被解散26次，僅1次是在完成完整4年任期後才舉行選舉。

而在歷年26次解散中，有4次是如同高市作法，在開議當日未經任何辯論便宣布解散國會，且最終自民黨均為重新改選獲勝執政一方。不過，高市是在「常會」中解散國會，類似情況僅1966年時發生，當時擔任首相的佐藤榮作，因自民黨議員接連爆發貪腐醜聞，導致在野黨拒絕參與審議，佐藤為突破僵局而宣布解散國會；隔年自民黨仍在大選取得過半席次，並奠定長期執政基礎，史稱「黑霧解散」。

其他3次「當日解散」則皆發生在臨時國會，包括1986年時任首相中曾根康弘「裝死解散」、1996年橋本龍太郎「新選舉制度解散」，以及2017年安倍晉三「國難突破解散」等，自民黨最終在選舉中均為最大黨。