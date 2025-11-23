高市早苗支持度不受中國發怒影響 年輕世代極度讚賞日本首位女首相

日本首相高市早苗11月22日在南非約翰尼斯堡參加G20峰會。路透社



根據最新的日本民調，日本首相高市早苗本月初發表「台灣有事」談話使中國北京政府暴怒後，她的支持度完全不受影響，依舊維持在極高的水準。青壯年世代尤其對高市早苗有極高的支持度。

《每日新聞》週日（23日）發表，在週六、周日兩天進行的全國性民調顯示，高市早苗內閣的支持度仍然是65%，與10月25日、26日實施的上一次調查持平。

這次的民調是同一《每日新聞》民調在高市早苗於11月7日發表「台灣有事」發言後，第一次所做的民調。她的支持度絲毫未減，顯示北京的暴怒與報復動作並未影響日本民眾對高市早苗的觀感。

這次民調的不支持度上升1個百分點至23%，但高市早苗依舊享有42%的淨支持度，支持度將近是不支持度的三倍，仍然極獲日本民眾擁戴。

《每日新聞》的本次民調，採用了針對智慧手機的調查方式，使用 NTT Docomo 的 d Point Club會員問卷服務，從日本全國約7,700萬名18歲以上民眾中隨機抽樣，共獲得1985份有效回答。

民調中也顯示，高市早苗在年輕人群體中格外受到歡迎。18～29歲的支持度高達74%，30多歲支持度高達76%，40多歲支持度也達71%。

50歲以上的支持度開始落在70%以下，而直到70歲以上的年齡層，高市早苗支持度才落在60%以下，支持率為56%。

