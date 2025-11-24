高市早苗支持度衝破75%！半數日本人不擔心中國衝突 對「台灣有事」真實想法曝光

日媒產經新聞與FNN（富士新聞網）於11月22、23日共同進行最新民調，首相高市早苗內閣支持度為75.2%，較上次調查微幅下滑0.2個百分點，但整體仍維持高檔；不支持度為19.6%，略增0.5個百分點。針對高市在國會提及「台灣有事」可能被認定為日本「存立危機事態」，並可行使集體自衛權的發言，包含「比較適切」在內，共61.0%受訪者認為高市的說法「適切」。

在中國駐大阪總領事薛劍於SNS發布「斬首」威脅性言論後，日本政府應採取何種因應措施方面，35.0%受訪者認為「傳達抗議即可」，29.5%支持「驅逐出境」，34.5%則表示「無法判斷」。日中關係因中國呼籲暫緩赴日旅遊等動作而升高緊張，49.3%受訪者表示「非常擔心或有點擔心」，「不太擔心或完全不擔心」則達49.9%，呈現接近五五比的狀態。

總額21.3兆日圓的綜合經濟對策方面，66.2%給予肯定；不過，因取消汽油稅暫時稅率、補助金加碼讓油價下降部分，僅37.2%表示「有感」，「無感」則達59.4%；近期熊出沒造成傷亡事件頻傳，政府採取自衛隊支援與允許警方使用步槍等措施，71.8%受訪者認為「適切」。

是否支持首相提前解散眾院並舉行大選部分，44.1%支持、50.0%反對，反對略高；政黨支持度方面，自民黨為27.6%，下降0.5個百分點；日本維新會為3.8%、立憲民主黨5.3%、參政黨4.5%、國民民主黨4.0%。

此次調查透過市話與手機進行，對象為全日本18歲以上男女，共取得1020份有效樣本。回答者的年齡、性別與居住地區比例，經抽樣調整，使之接近最新國勢調查的全國統計資料。

此外，高市早苗23日在南非約翰尼斯堡出席G20峰會期間受訪時表示，日本「不會關上與中國對話的大門」，並強調在堅持應主張立場的前提下，將「適切應對」。她也透露此次峰會未與中國國務院總理李強接觸，表示事前並未安排會談，但強調推動「建設性且穩定的日中關係」方針不變。

高市早苗並指出，期間與英國、德國、印度及南非等國進行雙邊會談，「包含短暫交流在內，與多國對話，是一次相當有意義的訪問」，高市預計於24日返國。

