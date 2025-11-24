高市早苗支持度高達7成！ 矢板明夫：只是暫時的

日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」引發陸方強烈抵制，但根據最新民調顯示，高市早苗支持率將近7成。不過，印太戰略智庫執行長矢板明夫分析指出，這只是暫時性的現象，很有可能會往下降。矢板明夫強調，高市早苗在明年4月能否通過預算，是非常關鍵的時刻。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

根據日媒《每日新聞》22日、23日進行的全國民調顯示，針對高市早苗首相在國會就台灣有事回答「可能構成可行使集體自衛權的存亡危機事態」一事，「認為沒問題」的受訪者佔50%，遠高於「認為有問題」的25%，「不知道」佔24%。公同社11月16日對高市早苗進行的民調，支持率也高達69.9%。

矢板明夫在網路節目《下班瀚你聊》中分析，高市早苗對川普的那場外交非常成功，因為用了一個小把戲。矢板表示，二戰之後日美領袖會談大約有幾百次，這次是第一次沒有共同聲明、沒有共同記者會。高市的理由是剛接任首相很忙，川普也想表示跟日本友好就答應了，所以這次兩個人只要秀恩愛就可以了。

高市早苗、川普。（圖／美聯社）

矢板明夫指出，否則只要一談具體議題，包括關稅、汽車、投資、美軍基地，會很尖銳對立。矢板認為，日本國民一看到高市對美外交這麼好，不像石破茂天天弄得頭破血流，所以高市早苗支持率一下就衝上去了。

矢板明夫解釋，這是暫時性的，日本跟美國的問題早晚要表面化，跟中國大陸也是。矢板舉例，如果買了20輛遊覽車，旅館剛裝修，借款還沒還，觀光客不來就撐不住，會對高市不滿。

矢板明夫判斷，高市如果在明年通過預算之後，趁支持率高，趕快解散國會，自民黨再贏回選舉，才有機會。矢板直言，否則高市支持率一跌下去，海水退了，她是少數執政，只要在野黨提出不信任案，絕對會過。

