高市早苗改口了！ 導致日本存亡危機事態國家「除美國外相當有限」

日本首相高市早苗16日，在日本國會答詢時表示，符合日本存亡危機事態的國家，除了美國之外，其他對象「相當有限」，明顯修改了「台灣有事論」。

日本首相高市早苗，16日在出席參議院預算委員會會議，針對日本可以行使集體自衛權的存亡危機事態時，就作為認定條件的「與日本有密切關係的他國」指出，這樣的國家，除了美國之外，其他國家「符合條件的可能性相當有限」。至於是否包括台灣，高市早苗只說，無法預先認定，將根據個別具體情況，作出判斷。

日本所謂的「存亡危機事態」，是指「對與日本關係密切的他國，遭受武力攻擊」，並被判斷為「日本的存亡受到威脅，並且存在國民的生命、自由、追求幸福的權利，從根本上被顛覆的明顯危險」情形時，這個時候，日本就可以集體自衛權，調動自衛隊動武。

在會中，無黨派參議員「廣田一」表示，高市先前聲稱，「台灣有事可能構成日本的存亡危機事態」，現在又說「要綜合判斷，無法事先認定」，證明高市先前所說的「台灣有事論」，根本就是高市個人當時的「臨時發揮」，他主張高市應該撤回當時的發言。