高市早苗改口？日本海鮮白吃了？黃暐瀚曝真相：台灣人該有更多理解體諒

高市早苗涉台言論讓中日關係緊張。（圖／翻攝自高市早苗臉書）

日本首相高市早苗近日在參議院答詢時說，日本對中國在1972年《日中聯合聲明》中聲稱台灣是中國領土的立場「表達理解與尊重」，部分人士認為這等同高市改口承認台灣屬於中國，更有人說日本海鮮白吃了。媒體人黃暐瀚還原真相，他說，身為台灣人，我們該對日本有更多的理解和體諒，不需咄咄逼人。

黃暐瀚今（4）日以「台灣是中國的一部分？」為題發文表示，這兩天不少網友在問「高市早苗改口了，日本海鮮是不是白吃了」？他相信跟他一樣支持「台日友好」的台灣人，日本料理還是會繼續吃，日本旅遊依舊會繼續去，倒是主述「高市早苗改口」的人，真的有看懂高市到底在說什麼嗎？

黃暐瀚提到，11月7日的「台灣有事論」，直到今天，高市內閣「未道歉、未改口、未撤回」。至於高市後續所說的兩件事：1．日本無立場認定台灣法律地位（那是因為1951年舊金山和約，日本放棄台灣澎湖）、2．中日聯合聲明，沒有任何改變（1972年，日本尊重中華人民共和國主張，台灣是中國的一部分）。

黃暐瀚指出，直接攤開中日聯合聲明的「中日文兩版本」來看，「十分理解し、尊重し」的意思不難懂，就是「理解、尊重」。正如1979年1月1日中美建交公報裡，中方堅持：1．世上只有一個中國、2．這個中國，是中華人民共和國、3．台灣是中國的一部分。

黃暐瀚說，面對嚴峻的國際情勢，台灣不該「一廂情願」。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

黃暐瀚續指，前兩句美方用「recognize 承認」，但有關「台灣是中國的一部分」這段，卻改用了「acknowledge認知」，美方早在四十多年前就留下「模糊空間」。去年美國提出「中方誤用聯合國2758號決議文，支持台灣有意義參與國際組織」；昨天美國總統川普簽署「台灣保證實施法」，定期檢視台美的關係。

黃暐瀚直言，如果美國早就承認「台灣是中華人民共和國的一部分」，那還需要什麼「台美關係」？何須「台灣關係法」？這就是中方強調「一中原則 One China Principle」，而美國只認「一中政策 One China Policy」的原因。

黃暐瀚認為，不管美國或日本，對於「台灣是中國的一部分」這件事，都只表示「認知」、「理解」與「尊重」。「就像你聽到一個人告訴你，他餓到可以一次吃下一頭牛，然後你回答：『好啦～好啦！我知道你很能吃啦！』並不代表你已經承認他真的可以吃下一頭牛」。

黃暐瀚也說，面對嚴峻的國際情勢，台灣不該「一廂情願」，也絕不能「一無所知」。要美日現在放棄中國，與中華民國復交？現階段真不可能。但要說世界各國都乖乖聽令北京觀點辦事？那也與事實不符。美國、日本，都是台灣的朋友。

黃暐瀚強調，眼下日本政府希望中日兩國緊張降溫，高市早苗回覆了一個從未改口過的「中日聯合聲明」，強調從未改變（這與台灣有事論根本無關）。身為台灣人，我們該對日本有更多的「理解和體諒」，不需碧落黃泉、咄咄逼人。也正因為台灣願意幫助朋友，善解人意，更顯得台灣與中國不同。

