高市早苗改選大贏！台積電成推手 揭日半導體「1計畫」？

論壇中心／董思旻報導

日本眾議院大選結果出爐，首相高市早苗率領的自民黨大獲全勝，日本在野黨中道改革聯盟席次驟減，立場親中的資深議員岡田克也落敗，顯示在中國經貿施壓下，民眾選擇力挺高市早苗的強硬立場。財經專家邱敏寬在《台灣最前線》節目中解讀，高市早苗勝選後，日本已經跟全世界表明，在中國與美國當中要選哪一邊。

台積電赴日設二廠還送上3奈米先進製程，這份大禮對於自民黨選情有很大加分，連帶在熊本縣的改選也全面勝出。對此，邱敏寬表示，日本有個「半導體十年戰略」的復興計畫，台積電扮演重要角色，加上3奈米先進製程，對於日本來說更是如虎添翼，不排除政府補助從7600億日圓再往上加。尤其日本是關鍵化學元件設備的領先者，當台美日聯盟站穩住腳，對中國衝擊更大，既然科技、經濟上可以合作，邱敏寬指出難怪高市首相說「台灣有事 日本有事」，因為這是存亡問題。

