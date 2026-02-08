高市早苗政權大勝！自民黨有望「單獨破3百席」 在野黨席次大縮水

日本首相高市早苗。（圖／達志／美聯社）

根據NHK出口民調與最新選情分析，日本本次眾議院選舉結果逐漸明朗。自民黨單獨可望大幅超過過半數所需的233席，議席數可能上看300席，高市政權幾乎確定得以延續。若再加上日本維新會，自民黨陣營合計有望取得約310席，達到眾議院全體3分之2的門檻，執政基礎相當穩固。

相較之下，在野黨表現明顯受挫。其中，中道改革聯盟的席次預估將從選前的172席大幅縮水，僅剩約半數水準。至於小黨方面，參政黨及「Team Mirai（未來團隊）」則有機會各自取得兩位數議席，在國會中維持一定存在感。

自民黨政務調查會長小林在NHK開票節目中表示，選民對高市總理大臣提出的「負責任且積極的財政政策」、以及透過戰略性投資打造強健經濟的方向，給予了正面回應。多名自民黨高層也指出，高市政府在內閣支持率領先的情況下，果斷決定提前解散國會，使在野黨準備不及，加上成功動員年輕族群參與投票，都是勝選的重要因素。

不過，自民黨內亦有聲音提醒，面對「令人驚訝的結果」，更須保持謙虛，傾聽在野黨意見，謹慎推動國會運作。另有高層分析指出，中道改革聯盟可能被選民視為「為選舉而倉促結成的政黨」，因此未能獲得足夠支持。

作為聯合執政夥伴，日本維新會幹部表示，高市總理的熱情成功傳達給國民，席次增加令人自豪，但對同時與自民黨競爭的維新會而言，這是一場艱難選戰，仍將持續爭取實現聯合執政協議中的政策。

中道改革聯盟方面對選情表現出審慎態度，表示將謙虛面對結果，並關注仍在開票中的選區。參政黨則認為，雖未能在自民黨強勢下大幅擴張得票，但已較上屆選舉更成功在地方扎根並擴大組織。

