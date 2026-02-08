高市早苗政權大勝！ 賴清德祝賀：這是對她執政能力的認可

日本眾議院選舉今（8）日投開票，由首相高市早苗領導的自民黨與日本維新會組成的執政聯盟取得大勝，跨越過半門檻233席，高市政權確定延續，掌握眾議院多數。對此，總統賴清德晚間在X平台上衷心祝賀高市早苗首相勝選，他指出，自民黨此次勝選，體現日本選民對高市領導能力和願景的信任與期待，既是對她執政能力的認可，也是對其致力於國家長遠發展承諾的支持。

賴清德同時表示，期待與高市合作，使台日兩國持續以共同價值與互利合作的精神，攜手面對區域挑戰，促進印太地區和平與繁榮。他也祝願高市的勝利能為日本及區域夥伴帶來更繁榮與安全的未來，並祝日本永續發展、人民安康。

