高市早苗政治豪賭成功 矢板明夫：日本有望重返政治軍事大國地位

日本眾議院改選，首相高市早苗率領自民黨大獲全勝，贏得眾議院超過三分之二席次，跨過了修憲門檻之一，印太戰略智庫執行長矢板明夫今天(9日)指出，重視國防的高市早苗未來將可以大刀闊斧，在區域安全上，扮演亞洲新盟主的角色。

為探討日本政壇在眾議院改選後的局勢變化與未來走向，中央廣播電臺今天舉辦「日本眾議院改選 高市新時代來臨」座談會，由央廣董事長賴秀如開場致詞，並由總臺長張瑞昌擔任主持人，會中邀請到多位專家學者擔任與談人，包括立法院外交及國防委員會立委陳冠廷、印太戰略智庫執行長矢板明夫、開南大學副校長暨國家區域發展研究中心主任陳文甲以及淡江大學全球政治經濟學系副教授徐浤馨。

矢板明夫指出，高市早苗選在上任僅3個多月、日本最冷的時節解散國會，是一場政治豪賭，沒想到真的賭贏了，光是自民黨本身就拿下316席，獨佔眾議院全部席次的三分之二，這遠遠超越前首相小泉純一郎跟安倍晉三任內獲得的290多席，是自民黨在日本戰後史上贏得最多眾議院席次的選舉表現。

根據日本憲法第9條規定，日本必須永遠放棄戰爭、放棄武力的行使作為解決國際爭端的手段，所以也不能保有陸海空等戰爭力量。矢板明夫表示，日本從來不是政治大國，真正的國家需要經濟和軍事兩種手段才能展開外交，但是日本一直缺乏軍事手段，政治上，有很多重要的國際場合，日本都沒辦法參與，所以被稱為「單肺國家」，也就是只有一個肺在呼吸、不能劇烈運動的國家。

不過，這次眾議院改選自民黨大勝，矢板明夫認為，重視國防的高市早苗將可以大刀闊斧，在區域安全上，有望扮演亞洲新盟主的角色。他說：『(原音)它離修改憲法還有一段距離，修改憲法還要參議院(席次)的三分之二，但是，實質上她可以修很多週邊的法，把憲法的解釋不停地擴大，所以可以做很多很多的事，所以高調重返軍事大國、政治大國，日本重新變成這個戰後80年以來...重新站上國際的政治舞台，我覺得這一點是一個...今後這個跡象會越來越明顯。』

至於台日建交的可能性是否提高，矢板明夫跟徐浤馨都認為可能性仍然很低，矢板明夫指出，高市早苗是很務實的政治人物，目前在中國有上萬家日商、十幾萬日本僑民，面對非理性的中國政權，她不可能讓這些企業跟人民落入危險的境地，不過，可以確定的是，日本在精神上支持台灣，給予台灣實質的支持，這個政策方針是不會改變的。