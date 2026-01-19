高市早苗政治豪賭！挾高人氣解散國會 拚眾院單獨過半

日本首相高市早苗今（19）日正式宣布將在23日解散眾議院。（圖／美聯社）





日本眾議院「電擊解散」的耳語成真！日本首相高市早苗今（19）日正式宣布將在23日解散眾議院，在2月8日投票。她再提「台灣有事」，強調日本面臨非常嚴峻的國際情勢，包括中國先前的圍台軍演，日本重大的外交與安保政策，需要國民強而有力的支持。這是日本36年來，第一次在相當考驗投票意志的嚴冬舉辦大選，而且選戰期只有超短的16天，高市早苗賭上自己的首相大位，力拚國會單獨過半。

日本首相高市早苗：「各位國民，我今天以內閣總理大臣的身分，正式作出決定，將於1月23日解散眾議院。」

廣告 廣告

日本首相高市早苗今天傍晚親上火線，證實政壇流傳的，所謂「電擊解散」耳語成真，選舉時程預計在27日公告，從23日解散國會到2月8日進行投開票，選舉時間只有短短16天，對朝野都是一場硬戰。

專家引述公明黨黨魁：「這是無視國民生活的，無正當理由解散。」

高市堪稱閃電突襲，兩大在野黨質疑正當性，還宣布「合體」，要籌組新政黨對抗自民黨。

自民黨副總裁麻生太郎：「所謂的大義之後要多少有多少，多到可以用貨車來載，在支持度高的時候解散，是理所當然的常識。」

將高市早苗推上首相大位的麻生太郎，儘管之前傳出一度不滿未先被徵詢解散國會的意見，但在大勢底定後，依舊第一時間跳出來力挺高市。

畢竟高市早苗人氣正旺，作為「超級母雞」將率領自民黨力拚國會「單獨過半」，物價肯定是選戰攻防焦點，高市政府考慮納入「食品消費稅限期降為0%」的重大減稅方案。

30多歲日本上班族：「真的能減稅嗎？一直以來都說要減稅，最後也沒實現，我很懷疑。」

除了經濟議題受矚目，高市本就希望修訂「安保三文件」，讓日本擁有實質強大的防衛武力，高市高舉抗中保台，登上民調天花板，這場選舉的結果，也將直接決定日本的外交基調。

神田外語大學講師霍爾：「我認為目前這是一場大豪賭，我們不能百分之百確定，僅僅因為首相個人受歡迎，她的政黨和黨內政治家，就一定能在選舉中獲勝。」

高市如果順利取得「民意授權」，日本在台海議題上將更一致，日本走向高市時代，即將迎來關鍵一戰。

更多東森新聞報導

13歲少年泡澡20分鐘倒地！血液濃稠如粥 醫師揭關鍵

快訊／高市早苗解散國會！眾議院選舉2月8日投票

川普自封「關稅王」 課稅施壓奪格島 歐洲「反脅迫」

