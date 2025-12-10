高市早苗效應？岩崎茂傳遭施壓請辭政務顧問 行政院回應了

岩崎茂傳遭施壓請辭，政院表示他將持續為日本建言。（圖 / 取自維基共享資源）

曾任日本自衛隊制服組最高領導人統合幕僚長的岩崎茂今年3月獲行政院聘為政務顧問，然而有傳出受日本首相高市早苗言論影響，被施壓辭去顧問一職，作爲報復手段，對此，政院人士表示，岩崎茂還持續在台日關係貢獻，也感謝岩崎茂願意擔任無給職政務顧問，長期為政府提供建言，強調並未離職，但對遭施壓一事未做回應。

岩崎茂於2012年至2014年擔任統合幕僚長，之前擔任過兩年航空幕僚長，也就是參謀總長和空軍司令，在日本的軍界、政界和經濟界都有廣泛的人脈和影響力。受聘為行政院政務顧問，可見台日之間的交流，是歷史上最密切。

然而，外界分析可能反映台灣政府希望在安保領域加強與日本的關係，此舉也引發中國外交部以「謹言慎行」表達不滿。

今天有媒體報導，岩崎茂過去多年擔任日本某企業顧問，該企業因在中國有廣泛地經營業務，而遭施壓要求解除岩崎茂顧問一職，作為報復與反制手段。被強迫做出選擇的岩崎茂，未受中方脅迫影響，仍願意擔任我方政務諮詢對象。

對此政院人士表示，岩崎茂願意擔任無給職政務顧問很感謝，他長期為政府提供建言，未來也希望岩崎茂持續為政府施政提供專業意見與建議方向。

對於是否受施壓未正面回應，強調岩崎茂至今還是行政院政務顧問，繼續為台日關係做出貢獻。



