高市早苗料將取得歷史性狂勝 「進入了可以不斷通過法律的強勢局面」

2026年2月6日，日本首相暨自民黨黨魁高市早苗出席競選造勢活動，為自民黨人助選。路透社



日本國會改選投票週日（8日）晚間結束，各家的出口民調都顯示，高市早苗領導的日本自民黨很可能取得史上空前未見的壓倒性狂勝，光自民黨一黨就可能拿到修憲所需席次。與自民黨合作的日本維新會表示，將沒有什麼可以阻礙高市推動修憲。

日本維新會黨魁橋下徹，週日晚間在日本富士電視台的節目中驚訝表示：「這就是國民的意志。雖然憲法修正還需要參議院發起，無法立即達成，但重點性的衝擊將是法案能否通過。」

橋下徹說：「一旦自民黨與維新會共同確保了三分之二的席次，即便在參議院屬於少數，也能強行通過法案。高市政權現在已進入了一個可以不斷通過法律的強勢局面。」

日本國會眾議院465席，過半需取得233席，但是自民黨在小選區狂勝，富士電視台估計小選區約有90%都將由自民黨候選人勝出，加上政黨比例代表制的席次，各家預測都估計可望拿到300席以上，甚至很可能獨力跨越三分之二絕對多數的310席。

一旦如此，作為日本第一位女首相的高市早苗，也將帶領日本憲政史上史無前例、史詩級狂勝的執政黨，獲得完全無法動搖的執政基礎。

