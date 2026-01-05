高市早苗新年記者會 談對中關係：未關上與中國對話大門

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

日本首相高市早苗今（5）日在三重縣伊勢市舉行2026新年記者會，談到日中關係，她抱持開放態度，強調會持續與中國溝通，並未關上與中國對話的大門，用對國家有利的角度進行回應。

（圖／美聯社）

根據《共同社》、《NHK》等日媒報導，高市早苗表示自她上任首相以來，一直保持戰略互惠的大方向，並以此構建穩定的日中關係。日本對與中國談話保持開放態度，「日本並未關上與中國對話的大門」，希望以溝通來解決雙方存在的多項課題。高市也透露，日美一直保持緊密溝通，包含她與總統川普之間的通話，美國政府也屢次展現日美同盟的承諾。高市還提到近期在通話中有收到訪美邀請，並會就訪問行程進行協調。

另外，高市還提到安全保障相關三文件（國家安全保障戰略、國家防衛戰略、防衛力整備計畫）修訂議題。為了因應印太地區面臨如中國、俄羅斯、北韓緊密合作等挑戰，各國應迅速就運用無人機的戰術做足準備，以應對可能的衝突。她表示將持續推動此三文件，「政府內部具體討論已經展開，將根據安全環境變化進行實際且務實的討論」並爭取在今年內完成修訂。

針對委內瑞拉情勢，高市認為保障國民安全是日本政府首要目標，會與相關國家合作，以應對當前國際局勢。

