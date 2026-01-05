高市早苗新年談對中關係：未關上與中國對話大門

（中央社記者戴雅真東京5日專電）日本首相高市早苗今天率領內閣成員到伊勢神宮參拜，並在隨後的記者會上就日中、日美關係、安保政策等議題回應媒體提問。她強調，日本將持續推動與中國建立建設性且穩定的關係，並未關上與中國對話的大門。

記者詢問高市，她與美國總統川普日前通話商談訪美，是否已有具體時程安排，以及她如何看待趨於冷淡的日中關係，與美國對委內瑞拉發動軍事攻擊並逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。

高市表示，自她就任首相以來，日本始終秉持「全面推動戰略互惠關係」的方針，致力於構築具建設性且穩定的日中關係。

她表示，正因日中之間存在多項懸而未決的課題，更有必要保持溝通管道暢通，「日本並未關上與中國對話的大門」，未來也將持續在國家利益的觀點下，與中方進行必要的意見溝通。

日美關係方面，高市表示，日本與美國在各層級持續進行緊密溝通，美國政府也多次重申對「日美同盟」的堅定承諾。她透露，近期與川普的電話會談中，已再次收到訪美邀請，雙方同意就今年春季的訪問行程展開具體協調。

對於美國日前對委內瑞拉發動軍事行動並逮捕馬杜洛，高市表示，她已指示相關單位，優先確保當地日本國民的安全，並與相關國家密切協調。

她重申，日本一貫主張委內瑞拉應儘速恢復民主，將基於自由、民主、法治等基本價值與G7及區域國家密切合作，在確保僑民安全的同時，持續推動委內瑞拉恢復民主，促進局勢穩定。

談及安全保障政策，高市指出，與2022年上次修訂安保3文件（國家安全保障戰略、國家防衛戰略、防衛力整備計畫）時相比，國際局勢已發生巨大變化。

她列舉，在印太地區，中國與北韓的軍事力量持續增強，中俄、俄國與北韓之間的合作不斷強化；各國也從俄羅斯入侵烏克蘭的經驗中，開始加速因應無人機等新型戰爭型態，以及長期衝突的準備。

高市強調，安全保障環境正在「加速度」發生變化，為了以堅定的決心守護日本的獨立與和平，以及國民的生命與生活，政府將以今年內完成3文件修訂為目標，持續推動相關檢討。（編輯：唐聲揚）1150105