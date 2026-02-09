高市早苗旋風襲台？王鴻薇喊話國民黨深思：美國顯然佔了上風

日本首相高市早苗帶領自民黨大勝眾院選舉，王鴻薇指美國顯然佔了上風。路透社



日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，單獨突破眾議院2/3的310席以上，這不僅是戰後單一政黨取得的最多議席，更是一場歷史性的勝利。國民黨立委王鴻薇今（9日）表示，日本選舉的走向，在中美角力的脈絡下，美國顯然占了上風，國民黨不應忽視日本大選所傳達出的政治訊號，尤其在2026年地方選舉勢必是一場硬仗的情況下，更值得深思。

王鴻薇下午在臉書發文說，高市早苗政治豪賭，讓她創造自民黨歷史性勝利。今年台灣同樣將面臨大選，這股「高市旋風」是否也會影響台灣，值得關注。高市以史上第一位女性首相之姿，做了許多男性政治人物都不敢輕易嘗試的決定；她挾著自身的高人氣孤注一擲，其果敢鮮明的領導風格，讓一向被視為老氣沈沈、派閥政治色彩濃厚的自民黨，意外贏得年輕選民的高度支持。

王鴻薇說，在台灣，外界多半聚焦於高市的政治傾向與地緣政治選擇。然而更關鍵的是，高市其實精準回應了日本民眾對經濟前景的焦慮，以及對通膨問題的強烈不滿。儘管過去市場對「高市經濟學」存在不少質疑與不安，但這場選舉顯然顯示，選民願意為此買單。

她說，日本的經濟、財政與金融體系，是否能長期承受減稅與大幅擴張財政支出的壓力，或許仍有待觀察，但在選戰中，這無疑成了一帖立竿見影的補藥。

王鴻薇指出，部分評論指出，高市的大勝其實有兩位「隱形輔選員」——一位是習近平，一位是川普。高市長期遭受中共冷眼以對，相關政治壓力至今未消；反觀另一端，川普頻頻釋出善意。

她強調，最終結果也證明，日本選舉的走向，在中美角力的脈絡下，美國顯然占了上風。國民黨中央不應忽視日本大選所傳達出的政治訊號，尤其在2026年地方選舉勢必是一場硬仗的情況下，更值得深思。

