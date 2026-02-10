高市早苗時代來了！矢板明夫：是一個更清楚看待台灣重要性的日本

日本眾議院大選落幕，高市早苗率執政聯盟取得壓倒性勝利。 圖 : 翻攝自日本首相官邸（資料照片）

[Newtalk新聞] 日本眾議院選舉落幕，日本首相高市早苗所領導的自由民主黨取得壓倒性勝利。對此，資深媒體人矢板明夫表示，高市原本在自民黨內是個「弱主」，經此一役局面整個大翻轉，她現在在黨內的地位已不可同日而語，日本社會也接受了選擇抗中路線的高市內閣，接下來日本將進入新階段，將是一個更加正視現實威脅、更清楚看待台灣重要性的日本！

矢板明夫9日深夜在臉書發文寫道：「高市早苗首相在選舉大勝之後，在東京永田町的自民黨本部召開了記者會。她強調了今後的施政方針，也談了外交、安全保障、中國問題，強調『要加強國防、自己的國家要自己守護』。雖然講的內容和以前差不多，但語氣明顯更穩，也更直接了。原因很簡單，她現在有底氣了。」

廣告 廣告

矢板明夫提到，高市在自民黨內一直算是『弱主』。她在民眾中的人氣很高，但黨內的主流其實並不站在她這一邊。和她想法接近，被劃為偏鷹派的安倍派，在這幾年的選舉中，人數幾乎被砍半；反而是日本前首相石破茂、菅義偉、岸田文雄等強調外交、避免衝突的鴿派，長期掌握黨內主流。

矢板明夫分析：「這讓高市就算想法很清楚，很多時候也只能說，卻不一定推得動。但這次選舉，把整個局面翻轉了。這不是單純多拿幾席，而是絕大多數的選民直接替高市的路線背書。等於是告訴自民黨：日本要走的方向，就是高市的政策主張，要帶領日本前進的方向。」

矢板明夫指出，高市在自民黨內的地位，已經完全不可同日而語。所以會看到，她現在談安全保障時，不再拐彎抹角。她很直接地說，日本的安全環境很嚴峻，不能再自我安慰，該準備的要準備，該強化的同盟要強化。對話可以談，但前提是日本自己站得住。

矢板明夫續指：這一點正好和石破茂的歷次記者會形成鮮明對比。石破一直相信，只要把外交做好、避免誤判，衝突就能壓下來；但高市的想法是，如果沒有實力當後盾，外交只會變成退讓。放到台灣問題上也是一樣，高市願意把台海情勢直接當成日本安全的一部分來看，而石破則始終比較保留。

矢板明夫認為，高市的勝選，明確替這場路線之爭做出了選擇。日本選擇了高市，而不是石破。也因此，日本正式進入了一個新的階段。有人說是「安倍2.0」，也可以直接說，就是「高市早苗時代」。這是一個更加正視現實威脅、更重視嚇阻力量、也更清楚看待台灣重要性的日本。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高市早苗率自民黨勝選！蕭美琴：肯定卓越領導象徵台日關係更堅實

高市早苗歷史性勝利！蔡英文：一定能帶領日本強而有力地向前邁進