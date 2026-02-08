高市早苗時代來了！自民黨眾議院壓倒性過半

日本首相高市早苗現身東京街頭演講。(劉祐龍攝影)

日本第51屆眾議院選舉結果於今8日晚間揭曉，首相高市早苗領導的自民黨取得壓倒性勝利，不僅單獨獲得超過310席的絕對優勢，加計盟友日本維新會後，總席次更突破三分之二的修憲門檻。





高市早苗晚間對外表示，目前的內閣成立僅3個多月，各部會首長正全力以赴，現階段不考慮人事改組；她同時承諾，將優先落實「食品消費稅限期兩年歸零」政策，並鞏固與維新會的合作基礎，穩定「扭曲國會」下的執政局勢。





隨著開票進入尾聲，自民黨席次大幅衝破233席過半門檻，甚至有望挑戰321席的紀錄，徹底擺脫解散前僅198席的困境。高市早苗在自民黨總部受訪時神色謹慎，她表示雖然選舉結果趨向有利，但仍有同志在激戰中，心情無法完全輕鬆。針對未來國會運作，她強調與日本維新會在國家發展觀念上立場相近，未來將持續強化聯立協議。

廣告 廣告





在民生政策方面，高市重申將盡快召開國民會議，討論明年度起實施為期2年的食品消費稅零稅率。她解釋，這是一項「短期對策」，旨在緩解高物價壓力，長期核心目標仍是「給付型稅額抵減制度」，以減輕中低所得者的社會保險負擔。她強調，這些政策將在不發行新國債的前提下，同步確保財源。





資深媒體人矢板明夫分析，這場大勝象徵亞洲進入「高市早苗時代」，高市展現的「安全感、方向感、能成事感」是獲勝主因。民進黨立委陳冠廷與王定宇分別指出，高市勝選確立了「安全繁榮」路線，將台灣有事與日本「存亡危機事態」連結，代表日本安保政策從戰略模糊走向清晰，美、日、台、菲、澳的印太合作將迎來全新動能。



