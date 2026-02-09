高市早苗時代來臨？前外交部長：日本政策轉向「安全掛帥、經濟動員」

國策研究院長田弘茂分析，高市早苗上台後，施政核心將圍繞稅收改革、移民政策、美日協議深化，以及戰略產業投資，整體路線呈現「安全優先、經濟動員、社會保守」的鮮明特徵。（張睿廷攝）

日本眾議院改選自民黨大勝，未來政策方向逐步明朗。前外交部長、國策研究院長田弘茂分析，高市早苗上台後，施政核心將圍繞稅收改革、移民政策、美日協議深化，以及戰略產業投資，整體路線呈現「安全優先、經濟動員、社會保守」的鮮明特徵。

田弘茂指出，高市早苗主張日本必須成為「正常國家」，在對中國與北韓議題上立場強硬，對美日同盟仍高度依賴，但同時希望日本具備更高的自主性。在社會與人口政策上，高市明顯採取保守、秩序優先的立場，將國家主權與安全置於政策核心，並試圖透過積極財政手段與產業政策帶動經濟成長，但在移民與社會議題上則走向高度管制。

廣告 廣告

田弘茂指出，民生與消費已成此次眾議院大選的關鍵議題。日本生活成本危機持續擴大，消費者物價指數已連續近4年上升，但實質薪資卻連續11個月下滑，未能跟上通膨，其中以稻米與食品價格漲幅最為明顯，現行日本消費稅標準稅率為10％，食品適用8％較低稅率，大選前各主要政黨均提出調降方案。田弘茂指出，自民黨考慮對食品暫停課徵消費稅2年，日本維新會也表態支持。

在對美關係上，田弘茂指出，前首相岸田文雄任內已完成日美協議的基本架構，正式將「經濟安全」納入同盟核心，並鎖定半導體、關鍵礦物、能源與供應鏈為合作重點。高市早苗預計3月訪美，將釋放大選後日本對外經濟與安全路線的重要訊號，並進一步推動美日同盟制度化。

田弘茂指出，在美日協議架構下，日本已將半導體、關鍵礦物、能源與供應鏈安全視為國家安全的一環，美方預料也將要求日方落實5500億美元對美投資承諾，防衛費增額與防衛力強化亦將成為談判議題。未來日本車用電池、先進製造等對美投資，將在此架構下推進。

田弘茂並提到，日本眾議院投票前幾天，台積電董事長魏哲家拜會高市早苗，宣布熊本第二座晶圓廠將提升至3奈米製程、加碼投資170億美元，整體做法展現出高度戰略智慧。台積電在熊本的投資，已成美日戰略合作的一環，更將成為日本境內首座先進製程工廠，也有助紓解先進製程產能吃緊問題。

田弘茂總結指出，高市早苗未來在稅制上可能推動食品消費稅限期調降，移民政策則朝向數量管理與條件嚴格化發展；在經濟安全與產業政策上，日本政府可望持續以高額補貼支持半導體、稀土等關鍵產業，同時透過強化對美同盟降低日商政治風險。但在對中關係持續緊張的情況下，短期經濟波動與中長期成長動能受壓，仍是日本必須面對的結構性挑戰。

【看原文連結】