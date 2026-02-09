高市早苗時代來臨！矢板明夫：更有底氣挺台灣、日本清楚看待台灣重要性

國際中心／施郁韻報導

日本首相高市早苗率日本自民黨在眾院改選大勝。去年高市早苗曾率團訪台，與總統賴清德會晤。（圖／總統府提供）

日本首相高市早苗率日本自民黨在眾院改選大勝，美國總統川普第一時間也發文祝賀，強調他將強力支持今後的日本。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，其實高市原本在自民黨內是個「弱主」，局面整個大翻轉，她現在在黨內的地位已不可同日而語，日本將進入新階段，更清楚看待台灣的重要性。

矢板明夫9日在臉書發文，高市早苗首相在選舉大勝後，在東京永田町的自民黨本部召開記者會。她強調今後的施政方針，也談了外交、安全保障、中國問題，「要加強國防、自己的國家要自己守護」。談話內容和以前差不多，不過語氣明顯更穩、更直接。「原因很簡單，她現在有底氣了。」

矢板明夫說：「說白一點，直到昨天為止，高市在自民黨內一直算是『弱主』。她在民眾中的人氣很高，但黨內的主流其實並不站在她這一邊。和她想法接近，被劃為偏鷹派的安倍派，在這幾年的選舉中，人數幾乎被砍半；反而是石破茂、菅義偉、岸田文雄等強調外交、避免衝突的鴿派，長期掌握黨內主流。這讓高市就算想法很清楚，很多時候也只能說，卻不一定推得動。」

矢板明夫接著說，這次選舉把整個局面翻轉。「這不是單純多拿幾席，而是絕大多數的選民直接替高市的路線背書。等於是告訴自民黨：日本要走的方向，就是高市的政策主張，要帶領日本前進的方向。她在黨內的地位，已經完全不可同日而語。」會看到高市談安全保障時，不再拐彎抹角，直接說日本的安全環境很嚴峻，不能再自我安慰，該強化的同盟要強化。對話可以談，但前提是日本自己站得住。

矢板明夫表示，「這一點，正好和石破茂的歷次記者會形成鮮明對比。石破一直相信，只要把外交做好、避免誤判，衝突就能壓下來；但高市的想法是，如果沒有實力當後盾，外交只會變成退讓。放到台灣問題上也是一樣，高市願意把台海情勢直接當成日本安全的一部分來看，而石破則始終比較保留。昨天的勝選，明確替這場路線之爭做出了選擇。日本選擇了高市，而不是石破。」

最後矢板明夫提到，「日本正式進入了一個新的階段。有人說是『安倍2.0』，也可以直接說，就是『高市早苗時代』。這是一個更加正視現實威脅、更重視嚇阻力量、也更清楚看待台灣重要性的日本。」

