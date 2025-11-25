高市早苗曝川普主動致電 周玉蔻：打給她不就是打給賴清德？

大陸國家主席習近平昨晚致電美國總統川普，雙方談到台灣與俄烏戰爭議題，川普在社群平台發文提及此事時對台灣隻字未提。日本首相高市早苗今（25）日透露，川普與她進行電話會談，高市早苗表示此次通話確認了日美兩國的緊密合作關係。對此，媒體人周玉蔻指出，「打給高市女士不就是間接打給賴清德嗎」。

高市早苗、川普。（圖／美聯社）

綜合日媒報導，高市早苗今天在首相官邸回覆記者詢問時表示，稍早她和川普進行電話會談，在電話中川普向她說明了包括美中領袖通話在內的美中關係情況。高市早苗特別提到，通話要求是由川普方面所提出的，針對此次通話她表示確認了日美兩國的緊密合作關係。

廣告 廣告

《新華社》指出，習近平在電話中提及台灣回歸大陸是戰後國際秩序重要組成部分，向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場。不過川普後續在社群平台真實社群（Truth Social）發文時，並沒有提到台灣，僅提及兩人10月底會晤時討論的議題，並說他有可能在明年4月訪問大陸。

賴清德吃日本料理表態支持高市早苗。（圖／賴清德臉書）

周玉蔻在臉書發文分析，陸日關係惡化，大陸下不了台，習近平撐著臉面打電話給川普搬救兵找下台階，羅織了台灣回歸等等自晦的劇碼給《新華社》編故事。周玉蔻表示，川普根本不理習近平那套共產黨慣常謊言大內宣手法，自己發文完全不提台灣，然後立刻打電話給好朋友、川習通話關係人日本首相高市早苗，向高市交心。

周玉蔻在臉書指出，打給高市女士不就是間接打給賴清德嗎。她提到川普在APEC和習近平會面拒談台灣問題，日媒指出就是高市的建議，川普當然知道高市和賴清德有信賴管道。周玉蔻直呼，「這2通電話，好政治，大家都開心」。

延伸閱讀

賴清德鼓吹赴日旅遊遭國旅業者轟 卓榮泰緩頰：誤會總統原意

美中通話剛結束！高市早苗與川普熱線 拒透露是否談「台灣有事」

影/陸客減不影響生意！北海道景點仍擠爆 店家笑：很多台灣人