高市早苗最新民調維持高點！支持度逾75% 近六成肯定對中態度

日本首相高市早苗上任3個月，她的最新民調仍維持高點。（翻攝自首相官邸臉書）

日本首相高市早苗上任滿2個月了，她的支持度在慶祝行情後仍穩定攀升，根據《產經新聞》與《FNN》（富士新聞網）作的聯合民調，高市早苗內閣的支持度比上個月增加0.7的百分點，來到75.9%；而近期日中關係緊張，日本不畏中國威嚇的表現也獲得59.6%受訪者的肯定。

高市早苗10/21上任 連續3個月支持度維持高點

《產經新聞》今（22日）報導公布與《FNN》在本月20、21日，也就是高市早苗上任滿2個月所作的民調，調查結果顯示，高市內閣的支持度維持在高點。

她上任1週內的民調顯示支持度為75.4%；上個月，她上任滿1個月的民調僅微幅少了0.2百分點，在誤差範圍內的75.2%，而這次公布的最新結果有了明顯回升，來到75.9%，自上任以來以連續3個月維持在75%以上，同時部支持度則下降至18.9%。

日本民眾最滿意哪些政策？

民調問到最受民眾肯定的內閣施政項目，排名居首的為「因應物價上漲等經濟對策」，占40.2%、其次依序為「外交與安全保障」22.9%、「外國人政策」11.7%；「強化政治獻金規範及削減國會議員席次等」則為7.1%。

據報，目前的執政聯盟自民黨與日本維新會日前在臨時國會提案「眾議院議員席次削減」，有69.7%贊成、23.5%反對。

中方日漸強硬！日本民眾怎麼看？

這份民調也問到，面對中國日漸強硬的作為、日本政府的因應作為，有59.6%的受訪者給予肯定、不予肯定的僅29.7%。

若依照政黨支持比例來看，支持高市早苗者有70.8%表示肯定、自民黨支持者更有75%予以肯定，而在野黨立憲民主黨肯定的比例只有40.5%；依年齡層分析，30多歲的族群給予肯定的比例最高，達67.5%。

不過另一方面，被問到是否會擔心日中關係緊張？非常擔心、比較擔心占53.9%，非常不擔心、比較不擔心為45.2%，就連自民黨支持者也有51.1%表示擔心。

