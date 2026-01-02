高市早苗會後悔說「台灣有事」？邱毅揭李在明一舉動讓她火大：原本強悍女人不見了

韓國總統李在明將於1月4日至7日訪問中國，進行國是訪問。據韓媒報導，李在明預計4日抵達北京，並於6日前往上海進行2天訪問，期間將參觀日本殖民統治時期的大韓民國臨時政府舊址。相較於日本首相高市早苗因先前發表「台灣有事」言論而引發中日緊張關係，前立委邱毅直酸，「中韓雖有許多分歧，但一談到抗日議題便能達成共識。」

邱毅今（2）日在臉書撰文提到，再過兩天，韓國總統李在明率領企業大團訪問中國，這個動作想必讓高市早苗看了心痛。本來日本前首相石破茂已經搭好橋、鋪好路，今年初中日韓要辦高峰會，推進中日韓自貿協定，而且日本企業大團也將在1月中旬訪問中國。現在因為高市早苗的錯誤言論，一切都黃了，竹籃子打水一場空。

邱毅表示，在解放軍圍島軍演時，高市早苗不敢吭聲，生怕惹禍上身，總統賴清德期盼的日本自衛隊沒動靜，集體自衛權無影無蹤。邱毅直批，很好笑的藉口，高市在忙著搬家，要搬進首相官邸，還得照顧年老的丈夫，「原本很囂張的強悍女人不見了，換成一副可憐兮兮的樣子」。

「高市現在四面楚歌」邱毅：越來越多人懷疑她的高民調是假

邱毅直指，現在高市早苗是四面楚歌，西南有強大的中國，北方有宿敵俄羅斯，西北的朝鮮不時發出冷箭。東面的老爹川普不理她了，每次聯絡都是已讀不回。而日本國內經濟問題也糟透了，央行升息、日幣照貶、資金繼續外流，債務佔GDP已經260%，通膨越來越嚴重，尤其是食品、大米，這些都造成民怨沸騰。越來越多人懷疑高市早苗的高民調是假的，刻意操作出來騙人的。

「更令她火大的是李在明。」邱毅提到，李在明趕上訪問中國的頭香，除了經貿合作、企業投資以外，李在明要迎回「韓國民族英雄」安重根的遺骨，安重根可是殺死伊藤博文的烈士，伊藤博文是軍國主義的代表人物。

邱毅說道，李在明也要到上海參觀，看韓國抗日的臨時政府，那時的抗日領袖就是金九。而在虹口公園刺殺日本大將白川義則的烈士尹奉吉，尹奉吉就是金九的部下。中韓有很多事不合，但一談起抗日就合拍。

