高市早苗會晤安華 日馬同意穩定天然氣供應
（中央社東京10日綜合外電報導）日本首相高市早苗今天與馬來西亞首相安華舉行會談。有鑑於中東局勢目前不穩，雙方就馬來西亞穩定供應液化天然氣（LNG）等資源，以及推動能源安全保障領域合作達成共識。
日本共同社、日本放送協會（NHK）報導，雙方今天在日相官邸舉行領袖會談，考量中東局勢，同意透過LNG與尿素穩定供應，推動能源安全保障領域合作。日本約15%的LNG從馬來西亞進口，而尿素為肥料的原料。
另外，在經濟安全保障領域方面，雙方針對中國恣意的管制出口表示擔憂，並協商強化稀土等重要礦物的供應鏈，以及進一步提升人工智慧（AI）相關合作。
為了實現日本提倡的「自由開放的印度太平洋」（FOIP），雙方約定在海洋安全保障領域展開合作。這場領袖會談也確認持續進行日本自衛隊與馬來西亞軍隊的聯合訓練，以及延續日本支援志同道合國家軍隊的「政府安全保障能力強化支援」框架（OSA）。
高市與安華在會後召開聯合記者會。高市在記者會上強調：「在『全面戰略夥伴關係』之下，兩國關係在經濟、安全保障等廣泛領域皆取得進展。」
安華（Anwar Ibrahim）則表示，「與日本的友好關係極具意義，日本在我們的成長、開發與工業化進程中，扮演核心角色」，並對未來的合作表達期待。（編譯：黎婧/核稿：楊惟敬）1150610
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