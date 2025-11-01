高市早苗會晤林信義 中國批執意會面提強烈抗議

（中央社台北1日電）日本首相高市早苗今天在韓國會晤APEC峰會台灣領袖代表林信義，中國外交部發言人今晚抨擊高市執意與台灣當局人員會面，嚴重違反一個中國原則，中方對此堅決反對，已向日方提出強烈抗議。

中國國家主席習近平昨天才在韓國慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議期間與高市早苗會面，對於高市今天會晤林信義，中方反應強烈。

中國外交部官網今天晚間發布「外交部發言人就日本領導人APEC會議期間涉台錯誤言行答記者問」新聞稿。

中國外交部發言人稱，日本領導人執意在APEC會議期間與「中國台灣當局人員」會面，在網路社群平台高調炒作，嚴重違背一個中國原則、中日4個政治文件精神和國際關係基本準則，對台獨勢力發出嚴重錯誤訊號，性質和影響惡劣。中方對此堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

中國外交部發言人又說，「台灣問題」是中國的內政，是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎和日方基本信義，是不可逾越的紅線。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。日本曾長期殖民台灣，在「台灣問題」上負有不可推卸的嚴重歷史罪責，理應更加謹言慎行。

中國外交部發言人最後聲稱，中方強烈敦促日方恪守中日4個政治文件精神和迄今承諾，反思糾錯，切實採取措施消除負面影響，停止干涉中國內政，將構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係表態落實。

根據APEC台灣代表團提供資訊，林信義今天會晤高市早苗，時間約20分鐘。林信義表達，期待台日能在人工智慧（AI）、數位貿易等領域深化合作。

高市早苗也在社群媒體主動發布與林信義合影照片，她表示，期盼日台之間的實務合作能更進一步。

據新華社報導，習近平昨天應約會晤高市早苗時提出，希望日方恪守履行中日4個政治文件就歷史、台灣等重大原則問題作出的明確規定。（編輯：楊昇儒/陳彥鈞）1141101