高市早苗會晤梅洛尼 日義升級戰略夥伴關係
（中央社記者戴雅真東京16日專電）日本首相高市早苗今天在首相官邸與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）會談，同意將兩國關係提升為「特別的戰略夥伴關係」。針對中國的經濟施壓行為，兩國確認將在經濟安全保障領域加強合作，包括強化重要礦物的供應鏈。
共同社、日本電視台報導，這是梅洛尼自2024年2月以來再度訪問日本，也是兩人首次面對面對談。兩人互稱「喬吉婭」、「早苗」，展現親密、互信的氣氛。
高市表示，今年適逢日本與義大利建立外交關係160週年，日義在廣泛領域的合作正在穩定推進，兩國關係出現飛躍性的深化。
她並表示，藉由這次總理梅洛尼訪日的契機，兩國關係將以「特別的戰略夥伴關係」身分，邁向更高層次。
高市在會後的聯合記者會上表示，「希望能在新的夥伴關係結構下，進一步發展雙邊關係」。梅洛尼則表示，與高市之間「很快就建立起溫暖的友情關係，彼此非常合拍」，並表達將進一步深化日義關係的決心。
具體合作內容方面，針對中國對稀土等重要資源實施出口管制，兩國確認將強化重要礦物供應鏈的韌性，並在經濟安全保障領域深化協調。此外，兩國也同意成立新的協議與對話框架，推動太空開發相關的技術合作。（編輯：唐聲揚）1150116
