高市早苗會林信義 中國跳腳強烈抗議

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本首相高市早苗在南韓會晤台灣參加「亞太經濟合作會議」(APEC)峰會代表林信義，中國外交部1日晚間特地發布新聞稿，抨擊高市早苗「執意」與台灣代表會面，嚴重違反「一個中國原則」，中方對此「堅決反對」，已向日方提出強烈抗議。

中國國家主席習近平甫於10月31日在APEC領袖峰會期間與高市早苗會晤，對於高市與林信義往來，中方要求日方「反思糾錯」，停止干涉中國內政，反應之強烈引人側目。

高市早苗10月31日主動在社群平台X發布與林信義的同框照，1日再次發文表示，她與林信義在APEC領袖會議場邊會晤，希望深化台日實務合作。

APEC台灣代表團表示，林信義與高市早苗會晤約20分鐘，雙方重申台日共享基本價值，也是互為經貿關係及人員往來十分密切之重要夥伴、友人，期盼台日友好關係持續深化。

中國外交部官網1日晚間發布「外交部發言人就日本領導人APEC會議期間涉台錯誤言行答記者問」新聞稿，評論高市早苗在社媒連續發布與林信義會晤消息，並稱對方為台灣「總統府資政」，指責「日本領導人」執意在APEC會議期間與「中國台灣當局人員」會面，在網路社群平台「高調炒作」，「嚴重違背一個中國原則、中日4個政治文件精神和國際關係基本準則，對台獨勢力發出嚴重錯誤訊號，性質和影響惡劣」，中方對此「堅決反對」，已向日方提出「嚴正交涉」和「強烈抗議」。

新聞稿還說，「台灣問題」是中國內政，是「中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎和日方基本信義，是不可逾越的紅線」，今年是「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」，也是台灣光復80週年，日本曾長期殖民台灣，在「台灣問題」上負有「不可推卸的嚴重歷史罪責」，理應更加謹言慎行。

高市早苗10月21日就任首相，但中方認定她為「對中強硬派」和「親台派」，並未按慣例致賀電。在APEC峰會期間與習近平會晤後，高市早苗向媒體表示，習近平主動提到台灣，她則向習近平表示，維持台海兩岸的良好關係，對地區穩定和安全至關重要。

