高市早苗會見台積電CEO魏哲家 確認熊本廠生產3奈米先進製程

台積電董事長魏哲家(左二)、台積電企業規劃組織副經理李俊賢(左一)今日( 5 日)共同拜訪首相官邸，與日本首相高市早苗(右二)、官房長官木原稔(右一)會面，隨後宣布將在熊本二廠推動 3 奈米製程的半導體生產。 圖：翻攝自 日本首相官邸 官方網站

[Newtalk新聞] 為了因應全球人工智慧( AI )與先進製程的需求，台積電近年積極推動「台灣為本，世界為目標」的策略，先後在日本、美國與德國建設海外的生產工廠。有日本媒體報導稱，台積電董事長魏哲家今( 5 )日拜訪首相官邸並與日本首相高市早苗會面，隨後宣布將在熊本縣的第二工廠生產 3 奈米的先進製程半導體。針對相關決策可能導致台灣「空洞化」的質疑，經濟部長龔明鑫也進行反駁，強調台積電最先進的技術與最大的產能仍會留在台灣國內。

廣告 廣告

根據日本《共同社》報導，高市早苗於 5 日親自與魏哲家會面，並談及台積電熊本工廠的相關話題。在魏哲家宣布將於熊本二廠建設 3 奈米製程半導體後，高市早苗表示相當歡迎，認為該消息「非常振奮人心」，並希望台積電能與日本政府針對該方向進行更深入的探討，「我們與台積電願意密切討論、攜手合作」。

報導稱，台積電在熊本縣菊陽町建設的第二工廠原計畫生產 6 奈米製程的半導體，預計雙方今後將針對生產內容的變更展開近一步的磋商。該報導指出，數奈米製程的半導體具備強大的處理能力與省電性能，在 AI 、汽車自動駕駛等多個領域都擁有良好的表現。另外，推動 3 奈米製程半導體的計畫也與日本政府強化國內產能的目標相符。

針對台積電將在熊本二廠導入 3 奈米製程半導體一事，龔明鑫今日受訪時表示，目前投審會尚未收到台積電的申請，面對 3 奈米製程轉移至外國可能導致台灣「空洞化」的質疑，龔明鑫也強調「台灣不會空洞化」，「台積電的規劃持續在增加，全世界的顧客都在追著台積電跑」。

龔明鑫指出，只要台積電有機會，就會繼續投資台灣，對外投資則大多會因應當地的客戶需求，「最先進的技術、最大的量還是會留在台灣，海外生產的半導體數量與台灣相比真的很少很少」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

歐盟制裁特使：俄羅斯戰爭經濟已瀕臨「不可持續」的臨界點

台積電計畫在日本量產3奈米先進晶片 魏哲家上午親見高市早苗