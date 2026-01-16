高市早苗會見義大利總理 聚焦下一代戰機與減少依賴中國稀土

義大利總理梅洛尼（左）16日在東京與高市早苗會面。（美聯社）





義大利總理梅洛尼16日訪問日本並與日本首相高市早苗會面，在中國限制對日出口稀土的背景下，雙方交換了關鍵礦物供應鏈與太空領域的技術合作意見，並針對共同開發新戰機一事達成共識，安保見解上步調一致。

日義建交160週年 稀土供應鏈成焦點

綜合日經等外媒報導，高市在會談後的聯合記者會上表示：「國際社會正面臨多重危機，印太地區的戰略環境日益嚴峻，所以夥伴國之間的緊密合作比以往任何時候都更加重要」，並強調今年是日本與義大利建交160周年，兩國關係已上升為「特殊戰略夥伴關係」，會繼續深化廣泛領域合作。

1866年，剛統一義大利半島的義大利王國與日本江戶幕府正式建立外交關係，迄今正好160週年。

梅洛尼（Giorgia Meloni）表示：「我們與首相達成一致，將共同努力保護戰略技術，加強供應鏈，尤其是在關鍵礦產方面」、「今天世界情勢也在快速變化：數位革命、能源轉型、地緣經濟分裂，以及從例外變成常態的不穩定性。我相信，在這種充滿不確定性但同時蘊含諸多機遇的背景下，義大利與日本攜手合作可以發揮關鍵作用。」

兩人一致認為，當務之急是共同努力加強關鍵礦產供應鏈，並且能源供給體系也將加強。高市指出，根據2025年日義雙方簽署的合作備忘錄，「我們將推進在緊急狀態時的液化天然氣（LNG）的互助供應合作。」

續推下一代戰機 聯美競爭太空發展

安保方面，雙方就英日義共同推動的下一代戰機開發計畫「全球空戰計畫」（GCAP）進行了協商。作為性能超越美國F-35等最新型戰鬥機的第六代戰機，該計畫目標是在2035年前完成部署。

英日義下一代戰機開發計畫「全球空戰計畫」去年5月在日本大型軍事展覽「DSEIJapan2025」的展場。（資料照片／取自@GlobalCombatAir）

雙方也表明將新設一個框架，針對太空開發的技術合作進行協議，在人工衛星與太空垃圾清除等領域共享技術。在美中爭奪太空發展的態勢下，以美國為中心進行太空探索的日本和義大利將深化合作，力求提升技術力。

據悉，雙方預定公布的聯合聲明將納入推進稀土供應鏈韌性化的內容，以降低對特定國家的依賴。同時，也將提出加強安保合作，包括推動「自由開放的印太」、促進地中海與印太地區的合作，以及義大利軍隊在印太地區的持續部署等。聲明預計將明確指出，針對中國的經濟脅迫和出口管制，「雙方都傳達了深切疑慮」。

