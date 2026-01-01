高市早苗會解散眾議院嗎？日經：有這4套劇本

日本內閣總理大臣高市早苗 圖：翻攝自高市早苗的X

[Newtalk新聞] 日本內閣總理大臣高市早苗會在 2026 年提前舉行大選嗎？《日經亞洲評論》稍早提出四種可能的劇本，指出高市首相將根據政治和外交上的勝利以及市場趨勢來選擇時機。

報導指出，日本首相高市早苗正在探討 2026 年提前舉行大選的時機，根據政治日程安排以及需要給其經濟政策足夠的時間來取得成效，初春、初夏和秋季都被認為是可能的選項。

上週某晚，高市早苗在一家中餐館會見了約 15 位在 2024 年眾議院選舉或 2025 年參議院選舉中落敗的前議員。他們敦促首相在支持率仍然很高的情況下解散眾議院。高市早苗面帶微笑，但沒有回應——首相在是否舉行大選的問題上很少會透露自己的意圖。

高市早苗接受《日本經濟新聞》採訪時被問及是否會舉行大選時表示，她目前的工作重點是執行已經通過的補充預算，要確保的是日本民眾感受到政府經濟政策的效果。

額外預算中的一些項目，例如降低電費和燃氣費，以及利用撥給地方政府的資金減輕家庭負擔，將在新年實施。

高市早苗曾多次表示，她競選自民黨總裁是「為了推行經濟政策」。有鑑於此，執政黨內部大多數人排除了在 1 月 23 日新國會開幕時解散眾議院的可能性。

如此一來，想解散眾議院，最早也要到三月或四月。

日本國會將繼續審議 2026 財政年度預算案，直至初春。目標是在三月底前通過預算案以及一項將個人所得稅起徵點提高至 178 萬日圓（約 11,300 美元）的稅制改革法案。

由於自民黨執政聯盟接受了反對黨國民民主黨的部分要求，即使在參議院（自民黨在參議院是少數黨），他們也可能擁有足夠的票數通過預算案。

在日本，政府組成後，內閣支持率往往會隨著時間而下降。如果高市早苗政府在預算案通過前後保持相對較高的支持率，那麼在春季經濟和外交成就之後解散眾議院或許是合適的時機。

自民黨內部一些人士則認為，6 月國會例會結束才是最可能的時機，因為屆時將決定旗艦成長策略的具體細節以及日本年度經濟財政管理和改革基本方針。

高市表示，她希望在 2026 年「相對較早」的時候訪問美國。一位日本政府高級官員表示，此行將在定於 4 月舉行的美中峰會前進行。如果計劃得以實現，這將是強調日美緊密關係的一次良機。

自民黨一位高層人士表示：「最好等到夏季，在通過預算案和幾項法律之後再做決定。」預計通過的政策體現了高市亮的影響，其中包括設立國家情報機構的法案和擴大使用婚前姓名範圍的法案。自民黨希望這些措施能鞏固右翼的支持。

減少眾議院席次也是立法議程的重要議題。執政黨和在野黨預計將根據春季公佈的全國人口普查初步結果，就選舉制度改革提出建議。

自民黨正在與國民民主黨接觸，商討其加入聯合政府的事宜。目前，聯合政府成員還包括日本維新會。在國會常規會期臨近尾聲時，各方將在減少國會席位、選舉制度改革以及擴大聯合政府規模等議題上取得進展——這些議題可能成為提前舉行大選的理由。

同時，高市早苗的擴張性財政政策可能引發市場動盪。她正在考慮放棄實現年度財政盈餘的目標，轉而採用多年期盈餘評估方式。

如果對財政紀律缺失的擔憂加劇，日圓可能貶值，長期利率可能上升。市場動盪影響支持率，將使解散眾議院更加困難。

第三套劇本是在秋季召開的特別國會會議上解散眾議院，屆時將在 10 月左右進行內閣改組和黨魁任命，因為自民黨領導人的任期屆滿。自 2012 年以來，最近五次眾議院選舉都在 10 月至 12 月之間舉行。

高市早苗追隨的前首相安倍晉三，曾在 2017 年 9 月底召開的國會特別會議上解散了眾議院。而就在兩個月前，他剛改組了內閣並取代了黨魁。 那個月初，安倍在川普總統第一任期內會見了他，並確認「日美兩國在朝鮮問題上百分之百一致」。

還有第四套劇本，那就是在 2026 年完全不解散眾議院。

眾議院議員的任期將於 2028 年秋季屆滿，而下一次參議院選舉則在 2028 年夏季舉行。如果高市早苗選擇不解散眾議院，日本將在未來兩年內不會舉行重大全國性選舉，使政府能夠集中精力製定政策。

但有人認為，這可能會影響高市早苗競選自民黨總裁的連任策略。她的任期至 2027 年 9 月底，也就是前首相石破茂剩餘的任期。

如果高市早苗選擇競選連任，通常的做法是先贏得眾議院選舉以鞏固黨內支持。許多前首相都錯過了解散眾議院的最佳時機。

