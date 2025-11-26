高市早苗會「野黨4魁首」 野田佳彥解讀：實際上撤回涉台答辯

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗今（26）日在國會中與在野黨四位黨魁舉行上任後首場黨首辯論，其中「台灣有事」相關發言再度成為攻防焦點。立憲民主黨代表野田佳彥在會後直言，高市在會中已不再提及任何具體涉台情境，「實際上等同撤回先前答辯」。

這場黨首論戰中，野田佳彥再度追問高市日前在國會預算委員會談及「台灣有事」是否構成對日本生存的威脅，以及對日中關係可能造成的影響。對此，高市早苗回應，是否構成對日本生存的威脅，須依全體情報與個別情勢進行綜合判斷，這是日本政府一貫立場，「沒有多說，也沒有少說」。

她也進一步解釋，當時是在預算委員會答詢，提問內容已被限定在「台灣有事」與「海上航道封鎖」的緊急狀態下，若僅簡單重複政府既有說法，恐導致會議程序中斷，因此才在可回答範圍內作出說明。不過她強調，日本政府的統一見解「自始至終並未改變」。

對於野田佳彥質疑相關發言引發中國方面強烈反彈，是否將衝擊日中關係，高市早苗則回應指出，日前日中高層已確認將基於共同戰略利益，全面構築「穩定、建設性、互利共贏」的關係，若有任何歧見，也將透過領導人之間的溝通機制加以處理。

野田佳彥在會後對媒體則對此解讀，高市早苗在黨首辯論中已不再就「台灣有事」提出任何具體案例，實際上應是已收回先前在預算委員會的涉台表述。

