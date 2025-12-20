高市早苗有事論 中日急凍

日本首相高市早苗今年下半年聲名大噪，成為東亞地區不可忽視的人物。她先是發表「台灣有事可能是日本存亡危機」的驚人答辯，幾近改寫日本過去的相關表態，大幅衝擊中日關係。也讓「一鳴驚人」的高市上任月餘就拿下《富比世》雜誌評選的全球最具影響力女性第3名，力壓義大利總理梅洛尼和墨西哥總統薛恩包姆。

除了政治之外，高市也展現個人獨特風格，近期用口號「工作工作工作再工作」斬獲日本年度流行語大賞，囊括服裝和配件的「早苗風穿搭」也蔚為風潮，可謂軟硬實力兼備的新一代日本政壇代表。