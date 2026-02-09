高市早苗有意參拜靖國神社 中國外交部跳腳：應謹言慎行

即時中心／林韋慈報導

日本首相高市早苗昨（8）日在眾議院改選中，率領自民黨大獲全勝。而當被問及未來是否會參拜靖國神社時，她表示正「努力營造環境」，讓外界解讀為有意前往。對此，中國外交部今（9）日在記者會上表示，靖國神社問題事關人類良知、中日關係政治基礎等問題，呼籲高市應謹言慎行。

高市昨日在富士電視節目中被問及「何時參拜靖國神社」的敏感問題，她表示「正在努力營造（參拜）的環境」，並提到前首相安倍晉三任內曾參拜，隨即引發當時美國副總統拜登關切。高市強調，若要參拜，必先需要取得同盟國及周邊國家的理解，她的目標是「創造一個讓各方都能對『為國捐軀者』表達敬意的環境」。

自2013年安倍晉三以首相身份參拜靖國神社後，就再未有日本首相觸碰該敏感議題。而被視為安倍晉三接班人的高市早苗是否會前往靖國神社參拜，外界持續關注。

中國外交部發言人林劍則在今日的例行記者會上表示，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具與象徵，供奉的還包括14名甲級戰犯。他強調，靖國神社問題的核心，是日本能否正確認識並深刻反省軍國主義侵略歷史，事關人類良知、中日關係政治基礎及日本國家信仰。

他同時也表示，今年是東京審判開庭80周年，日本尤其應在靖國神社等重大歷史問題上謹言慎行，以實際行動與軍國主義徹底切割。

靖國神社過去曾舉辦寶可夢活動，因供奉二戰軍人，讓中國認定是「軍國主義」的象徵。（圖／美聯社提供）

