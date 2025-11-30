高市早苗有識才之明！小泉進次郎任防務大臣後好評不斷... 原來他的專才在外交國防

小泉進次郎過去兩年挑戰自民黨總裁失利，甚至成為日本鄉民談資，不過，他接下防務大臣一職後，在外交、國防方面著墨甚深，讓日本網友刮目相看喊出「進次郎覺醒！」粉專「Joel來談日本」則透過一篇採訪，帶網友多點深入解析小泉進次郎的改變之處。

粉專「Joel來談日本」昨日在臉書發文表示，小泉進次郎在這兩年挑戰自民黨總裁選舉失利，很多人都曾經覺得他的腦袋似乎不是很靈光，包括「進次郎構文」也成了許多日本鄉民的談資。但是沒想到他自從接下高市內閣當中的防務大臣一職之後，幾次面對記者以及在野黨的質詢，進退得體、說話有據。使得網民喊出了「進次郎覺醒！」。對於這樣的改變，小泉進次郎在接受一次採訪時，總算是解答了大家的疑惑。

粉專指出，原來他出身於橫須賀，這裡既是日本海上自衛隊的重要據點，也是駐日美軍的重要軍事基地。對許多日本人而言，軍事與同盟可能只是電視新聞裡的畫面，但對橫須賀居民來說，軍艦、基地、美軍軍人是日常風景的一部分。小泉從小在這樣的環境成長，對自衛隊的存在、美日安保的現實，以及地方社會承受的負擔，都有第一手的感受。

「這也讓他對於外交與國家安全保障問題充滿興趣，所以當他進入國會之後，便持續投入研究與思考的主題」，粉專表示，小泉進次郎曾在美國生活三年，這段期間一方面在研究所進修，另一方面在華盛頓特區的智庫工作，專門研究日美關係，後來更延伸至日、美、印度三邊關係的安全架構。這段實務與學術交錯的經歷，讓他對同盟關係、多邊合作、印太戰略等概念並不陌生，如今成為他規畫日本國防布局的重要基礎。

粉專指出，小泉進次郎進入國會之後，走出一條「廣角路線」，除了外交與安保，也開始逐步涉獵農業、水產、社會保障等多元政策領域。他認為，如果太過偏中研外交與防務，反而會忽略國家整體運作的連動關係。這種跨領域視野，使他上任後面對國防預算、人力短缺與地方社會感受時，能同時從安全、財政與民意三個層面去思考。

粉專表示，所以這一次高市首相安排他進入防衛省，不只是給他一個實踐想法的機會，也要他帶著地方子弟的記憶、智庫研究的訓練與多領域的政策視角，把日本國防從封閉的專業圈子，拉回到「全國民共同面對的議題」這個位置。

粉專說，小泉上任後不久，就明確指出日本所處的安全環境「極為嚴峻」。他口中的威脅並非抽象概念，而是以中國、俄羅斯、朝鮮為核心的具體安全壓力：一方面，中國的軍事力量迅速擴張，在東海、台海與西太平洋活動越來越頻繁，武力擴張的態勢明顯，已被東京視為「深刻的擔憂」；另一方面，俄中聯合軍演常態化，兩國在空中與海上的協同行動，使區域緊張情勢更難預測。

朝鮮與俄羅斯關係的變化，更讓日本國防當局提高警戒。小泉指出，兩者的合作已近乎軍事同盟，朝鮮甚至派遣兵力前往烏克蘭戰場，在真實戰場學習現代作戰方式，再將經驗帶回本國，這不只是飛彈威脅，更是常規戰力的實質強化。對位處東北亞前線的日本而言，這是一種「動態升級」的危機。

「在這種格局下，日本選擇以多層次方式重構防衛策略。第一層是鞏固日美同盟」，粉專表示，小泉上任後的優先行程之一，就是在橫須賀與美國總統川普及國防部長赫格塞斯會面，藉由在自衛隊與美軍基地交會之地，象徵性地對外展示「不可動搖的日美同盟」。對東京而言，這不只是政治儀式，而是一種威懾訊號：只要日本遭遇重大威脅，美國將是最核心的合作對象。

第二層是強化自主防衛能力。小泉認為「在依靠同盟之前，日本必須先展現自己守護自己的意志與努力。」具體作法包括將原本岸田政權在三年前制定的國家安全戰略等文件，提前在高市內閣任內重新修訂，以因應「新形態戰爭」與科技快速進展帶來的挑戰。同時，透過追加預算，將防衛經費提前推升到相當於GDP 2%的水準，讓外界看到日本不再是「口頭重視安全」，而是用實際資源表明決心。

第三層則是拓展多邊合作網絡。日本一方面持續參與日、美、澳、印的「四方安全對話」（Quad），另一方面也推動日、美、菲、澳等新組合，與澳洲、菲律賓、英國等「價值觀相近國家」共同合作。這種做法，既是為了擴大外交空間，也希望形成一張跨國安全網，以便在台海、南海或其他地區出現突發狀況時，日本不會是單獨面對，而是身處一個多國聯動的架構之中。在強權角力愈演愈烈的印太地區，日本不再滿足於「低調的和平國家」形象，而是試圖在維持戰後和平國家路線的前提下，調整姿態，讓自身的存在對潛在侵略者產生更實質的嚇阻效果。

粉專指出，如果說外部戰略是日本「向外」傳遞的訊號，那麼自衛隊的人力與組織改革，則是小泉上任後「向內」下手的第一場硬仗。自衛隊每年約需招募一萬五千人，但最近年度實際招募人數不到一萬，缺口高達五千人，且呈現持續惡化趨勢。對一個少子高齡化速度世界前段班的國家而言，這已不是單純的招募困難，而是關乎國防維持力的結構性危機。

「為了提高吸引力，防衛省開始大幅改善待遇與生活環境」，粉專說明，薪資方面，政府讓起薪跟上民間加薪潮，高中畢業加入自衛隊的月薪約 22 萬到 23 萬日圓，大學畢業則約 27 萬日圓，藉此改變過去軍職收入偏低的印象。同時，他也希望社會更了解，自衛隊不只有前線戰鬥部隊，還有會計、醫療、音樂等多元專業職務，適合各種專長的年輕人規畫長期職涯。

生活面向上，小泉點名要打破自衛隊長年存在的「痩せ我慢」文化。這種「大家都很辛苦，所以你也要忍耐」的心態，曾被視為值得稱頌的精神，但實際結果卻是營舍老舊、設備破敗、空調年久失修卻遲遲不換，甚至平板電腦配發給自衛隊高中學生，也被規畫成要分三年、每年只配一個年級。小泉要求立刻調整，主張該花的錢就要一次到位，尤其是與教育、生活品質直接相關的項目。

粉專再說，為了推動轉型，防衛省成立了「防衛力變革推進會議」，「變革」這個名稱是自衛官們自發決定，象徵改革不是單純自上而下的命令，而是部隊內部也意識到非改不可。小泉的難題在於，既要維持一支部隊所不可或缺的紀律與服從，又要符合當代社會對職場安全、尊嚴與性別平等的期待。這不是日本獨有的難題，而是全球軍隊共同面對的調整期，只是日本因為戰後歷史因素與憲法枷鎖，起步更為保守，如今要追趕的項目也就更為龐雜。

粉專並說，在預算與組織以外，小泉也被問及多項攸關日本未來安全走向的具體議題，其中最敏感的莫過於台海局勢。面對「何種情況會被認定為日本的存立危機事態」這類問題，他刻意不給出細節，只重申必須根據個別情況綜合判斷，並強調維持戰略模糊是安全保障政策的基本常識，也是政府長期的一貫立場。對外界而言，這種說法既保留彈性，也避免在尚未發生的情境上畫出過於僵硬的紅線。

除了台海，日本也加快布局太空等新領域。小泉透露，航空自衛隊將在明年更名為「航空宇宙自衛隊」，名稱變更背後的重點，不只是字眼調整，主要是太空已成為各國潛在戰場。他提到，日本必須嚴肅應對他國可能對我方衛星進行干擾、破壞等行為，因此在監視、通訊與防護能力上，都要投入更多資源。

面對AUKUS（澳英美三方安全夥伴關係）的發展，日本雖未正式加入，但並未把自己排除在外。小泉表示，對於未來是否加入持開放態度，只是短期內不會發生，目前重點仍是與三國加深合作。在潛艦發展上，他也提到不排除包括核動力潛艦在內的各種選項，甚至會評估全固態電池等新型動力系統的可能性，強調討論不應一開始就畫地自限，而是要在充分評估成本、技術與戰略效益後再做決定。

小泉也談到自衛官在憲法與社會認同上的模糊處境。他表態支持修憲，主張在憲法中明文寫入自衛隊地位，並將階級名稱、艦艇稱呼（例如將「護衛艦」改為國際通用的「驅逐艦」）與世界標準接軌。他相信，只有當自衛隊被正式承認為負責國家安全的專業武裝力量，整個社會對自衛官的尊敬，才有可能接近歐美國家對軍人職業的看法。聽完小泉進次郎的這番談話，除了對日本的防衛策略有一個全盤的了解之外，也對於高市首相的知人善任感到佩服。期待這個內閣團隊，可以重新恢復日本過往的榮光。

（圖片來源：Joel來談日本）

