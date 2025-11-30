高市早苗有識才之明！小泉進次郎任防務大臣後好評不斷... 原來他的專才在外交國防
小泉進次郎過去兩年挑戰自民黨總裁失利，甚至成為日本鄉民談資，不過，他接下防務大臣一職後，在外交、國防方面著墨甚深，讓日本網友刮目相看喊出「進次郎覺醒！」粉專「Joel來談日本」則透過一篇採訪，帶網友多點深入解析小泉進次郎的改變之處。
粉專「Joel來談日本」昨日在臉書發文表示，小泉進次郎在這兩年挑戰自民黨總裁選舉失利，很多人都曾經覺得他的腦袋似乎不是很靈光，包括「進次郎構文」也成了許多日本鄉民的談資。但是沒想到他自從接下高市內閣當中的防務大臣一職之後，幾次面對記者以及在野黨的質詢，進退得體、說話有據。使得網民喊出了「進次郎覺醒！」。對於這樣的改變，小泉進次郎在接受一次採訪時，總算是解答了大家的疑惑。
粉專指出，原來他出身於橫須賀，這裡既是日本海上自衛隊的重要據點，也是駐日美軍的重要軍事基地。對許多日本人而言，軍事與同盟可能只是電視新聞裡的畫面，但對橫須賀居民來說，軍艦、基地、美軍軍人是日常風景的一部分。小泉從小在這樣的環境成長，對自衛隊的存在、美日安保的現實，以及地方社會承受的負擔，都有第一手的感受。
「這也讓他對於外交與國家安全保障問題充滿興趣，所以當他進入國會之後，便持續投入研究與思考的主題」，粉專表示，小泉進次郎曾在美國生活三年，這段期間一方面在研究所進修，另一方面在華盛頓特區的智庫工作，專門研究日美關係，後來更延伸至日、美、印度三邊關係的安全架構。這段實務與學術交錯的經歷，讓他對同盟關係、多邊合作、印太戰略等概念並不陌生，如今成為他規畫日本國防布局的重要基礎。
粉專指出，小泉進次郎進入國會之後，走出一條「廣角路線」，除了外交與安保，也開始逐步涉獵農業、水產、社會保障等多元政策領域。他認為，如果太過偏中研外交與防務，反而會忽略國家整體運作的連動關係。這種跨領域視野，使他上任後面對國防預算、人力短缺與地方社會感受時，能同時從安全、財政與民意三個層面去思考。
粉專表示，所以這一次高市首相安排他進入防衛省，不只是給他一個實踐想法的機會，也要他帶著地方子弟的記憶、智庫研究的訓練與多領域的政策視角，把日本國防從封閉的專業圈子，拉回到「全國民共同面對的議題」這個位置。
粉專說，小泉上任後不久，就明確指出日本所處的安全環境「極為嚴峻」。他口中的威脅並非抽象概念，而是以中國、俄羅斯、朝鮮為核心的具體安全壓力：一方面，中國的軍事力量迅速擴張，在東海、台海與西太平洋活動越來越頻繁，武力擴張的態勢明顯，已被東京視為「深刻的擔憂」；另一方面，俄中聯合軍演常態化，兩國在空中與海上的協同行動，使區域緊張情勢更難預測。
朝鮮與俄羅斯關係的變化，更讓日本國防當局提高警戒。小泉指出，兩者的合作已近乎軍事同盟，朝鮮甚至派遣兵力前往烏克蘭戰場，在真實戰場學習現代作戰方式，再將經驗帶回本國，這不只是飛彈威脅，更是常規戰力的實質強化。對位處東北亞前線的日本而言，這是一種「動態升級」的危機。
「在這種格局下，日本選擇以多層次方式重構防衛策略。第一層是鞏固日美同盟」，粉專表示，小泉上任後的優先行程之一，就是在橫須賀與美國總統川普及國防部長赫格塞斯會面，藉由在自衛隊與美軍基地交會之地，象徵性地對外展示「不可動搖的日美同盟」。對東京而言，這不只是政治儀式，而是一種威懾訊號：只要日本遭遇重大威脅，美國將是最核心的合作對象。
第二層是強化自主防衛能力。小泉認為「在依靠同盟之前，日本必須先展現自己守護自己的意志與努力。」具體作法包括將原本岸田政權在三年前制定的國家安全戰略等文件，提前在高市內閣任內重新修訂，以因應「新形態戰爭」與科技快速進展帶來的挑戰。同時，透過追加預算，將防衛經費提前推升到相當於GDP 2%的水準，讓外界看到日本不再是「口頭重視安全」，而是用實際資源表明決心。
第三層則是拓展多邊合作網絡。日本一方面持續參與日、美、澳、印的「四方安全對話」（Quad），另一方面也推動日、美、菲、澳等新組合，與澳洲、菲律賓、英國等「價值觀相近國家」共同合作。這種做法，既是為了擴大外交空間，也希望形成一張跨國安全網，以便在台海、南海或其他地區出現突發狀況時，日本不會是單獨面對，而是身處一個多國聯動的架構之中。在強權角力愈演愈烈的印太地區，日本不再滿足於「低調的和平國家」形象，而是試圖在維持戰後和平國家路線的前提下，調整姿態，讓自身的存在對潛在侵略者產生更實質的嚇阻效果。
粉專指出，如果說外部戰略是日本「向外」傳遞的訊號，那麼自衛隊的人力與組織改革，則是小泉上任後「向內」下手的第一場硬仗。自衛隊每年約需招募一萬五千人，但最近年度實際招募人數不到一萬，缺口高達五千人，且呈現持續惡化趨勢。對一個少子高齡化速度世界前段班的國家而言，這已不是單純的招募困難，而是關乎國防維持力的結構性危機。
「為了提高吸引力，防衛省開始大幅改善待遇與生活環境」，粉專說明，薪資方面，政府讓起薪跟上民間加薪潮，高中畢業加入自衛隊的月薪約 22 萬到 23 萬日圓，大學畢業則約 27 萬日圓，藉此改變過去軍職收入偏低的印象。同時，他也希望社會更了解，自衛隊不只有前線戰鬥部隊，還有會計、醫療、音樂等多元專業職務，適合各種專長的年輕人規畫長期職涯。
生活面向上，小泉點名要打破自衛隊長年存在的「痩せ我慢」文化。這種「大家都很辛苦，所以你也要忍耐」的心態，曾被視為值得稱頌的精神，但實際結果卻是營舍老舊、設備破敗、空調年久失修卻遲遲不換，甚至平板電腦配發給自衛隊高中學生，也被規畫成要分三年、每年只配一個年級。小泉要求立刻調整，主張該花的錢就要一次到位，尤其是與教育、生活品質直接相關的項目。
粉專再說，為了推動轉型，防衛省成立了「防衛力變革推進會議」，「變革」這個名稱是自衛官們自發決定，象徵改革不是單純自上而下的命令，而是部隊內部也意識到非改不可。小泉的難題在於，既要維持一支部隊所不可或缺的紀律與服從，又要符合當代社會對職場安全、尊嚴與性別平等的期待。這不是日本獨有的難題，而是全球軍隊共同面對的調整期，只是日本因為戰後歷史因素與憲法枷鎖，起步更為保守，如今要追趕的項目也就更為龐雜。
粉專並說，在預算與組織以外，小泉也被問及多項攸關日本未來安全走向的具體議題，其中最敏感的莫過於台海局勢。面對「何種情況會被認定為日本的存立危機事態」這類問題，他刻意不給出細節，只重申必須根據個別情況綜合判斷，並強調維持戰略模糊是安全保障政策的基本常識，也是政府長期的一貫立場。對外界而言，這種說法既保留彈性，也避免在尚未發生的情境上畫出過於僵硬的紅線。
除了台海，日本也加快布局太空等新領域。小泉透露，航空自衛隊將在明年更名為「航空宇宙自衛隊」，名稱變更背後的重點，不只是字眼調整，主要是太空已成為各國潛在戰場。他提到，日本必須嚴肅應對他國可能對我方衛星進行干擾、破壞等行為，因此在監視、通訊與防護能力上，都要投入更多資源。
面對AUKUS（澳英美三方安全夥伴關係）的發展，日本雖未正式加入，但並未把自己排除在外。小泉表示，對於未來是否加入持開放態度，只是短期內不會發生，目前重點仍是與三國加深合作。在潛艦發展上，他也提到不排除包括核動力潛艦在內的各種選項，甚至會評估全固態電池等新型動力系統的可能性，強調討論不應一開始就畫地自限，而是要在充分評估成本、技術與戰略效益後再做決定。
小泉也談到自衛官在憲法與社會認同上的模糊處境。他表態支持修憲，主張在憲法中明文寫入自衛隊地位，並將階級名稱、艦艇稱呼（例如將「護衛艦」改為國際通用的「驅逐艦」）與世界標準接軌。他相信，只有當自衛隊被正式承認為負責國家安全的專業武裝力量，整個社會對自衛官的尊敬，才有可能接近歐美國家對軍人職業的看法。聽完小泉進次郎的這番談話，除了對日本的防衛策略有一個全盤的了解之外，也對於高市首相的知人善任感到佩服。期待這個內閣團隊，可以重新恢復日本過往的榮光。
（圖片來源：Joel來談日本）
更多放言報導
日防衛大臣小泉進次郎視察「距台灣僅110公里」與那國島基地…重申東京當局捍衛國土安全的堅定決心
福澤喬分析高市早苗內閣名單！指「日本萬安」任防衛大臣「不用擔心」：總理與官房長官都是領域專家、讚茂木敏充任外務大臣「非常合適」：曾與川普交手「經濟值得期待」
其他人也在看
劉寶傑轟馬英九為難台灣人！批加速北京攻台
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日一席「台灣有事」論引發中日關係緊張，前總統馬英九更怒批高市躁進。對此，資深媒體人劉寶傑今（30）日投書《上報》指出，現在以馬英九為首的政治人物不斷強調《憲...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感狠準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感狠準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 1 小時前
侯漢廷主張男女皆兵、服役2年 再喊：誰反對就是中共同路人
新黨台北市議員侯漢廷29日在臉書發文，以「全力支持賴清德國防政策，且還要加碼」為題，拋出多項高強度「全民備戰」主張，包括延長役期、性別不分全民服兵役、大規模撤離演練、提高稅收補充軍費等，並表示，「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
專訪／賴清德開口徵詢戰桃園？季連成回應了
[NOWnews今日新聞]行政院政委季連成臨危受命赴花蓮擔任救災總協調官，指揮調度能力備受肯定一戰成名，被視為民進黨2026一枚活棋，被點名參選花蓮縣長與挑戰桃園市長張善政。季連成接受《NOWNEWS...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
拒絕軍購暴政毀台：台灣不是美國戰略傀儡！
反對軍費天坑！拒絕民生沉淪！台灣不要變戰場！ 【記者 張達威／台北 報導】今（28）日，針對賴清德日前在《華盛台灣好報 ・ 1 天前
王義川喊「台灣國」有驚人內幕？郭正亮：他感到人間悲涼
綠委王義川日前自稱台灣國立委，引起外界爭議，外傳王擬參選桃園市長選舉，因此有人此舉應與競選策略有關。對此，前立委郭正亮表示，王義川想選桃園市，但民進黨沒有這麼笨，也知道王義川負面新聞很多，又屬於正國會派系，因此桃園市不會給王義川選，王義川自己也知道，所以感到人間悲涼。中天新聞網 ・ 7 小時前
新竹縣長民調出爐！藍營3戰將全輸了 日學者揭鄭朝方勝算關鍵
2026年將舉行九合一大選，新竹縣長選舉最新民調顯示，現任民進黨籍竹北市長鄭朝方，領先國民黨籍立委徐欣瑩、立委林思銘、現任新竹副縣長陳見賢。結果曝光後，引起外界關注。對此，日本學者小笠原欣幸看完後分析，認為鄭朝方的勝算關鍵在於「這件事」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊》向國會報告1.25兆軍費 賴清德首度鬆口：須達兩條件！
[Newtalk新聞] 總統賴清德今（29）日出席《今週刊》論壇前受訪，被問及藍白立院黨團有意邀請他赴立法院進行國情報告，說明1.25兆國防特別預算與「2027中共武力犯台說」。賴清德鬆口表示，只要朝野黨團形成共識、程序符合憲政規範，他願意親自到國會，向人民說明國政方針與國防特別預算，並爭取國會支持。 國民黨、民眾黨立院黨團近期可望邀請總統赴國會就國防特別預算國情報告，國民黨更主張總統應說明預算規模來源與戰略需求。 總統府發言人郭雅慧昨（28日）表示，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，我們都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。 賴清德今日特別受訪回應，強調兩條件「如果朝野黨團有共識」又「符合憲政程序」，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。查看原文更多Newtalk新聞報導2027中共犯台說惹議！藍白促總統國情報告 蔣萬安挺：本來就要講清楚賴清德赴立院說明國防特別預算？府：若朝野有共識可研議處理方式新頭殼 ・ 1 天前
解放軍明年3月前要動了？他曝賴政府「即興式施政」太恐怖
賴政府啟動全民國安教育再掀討論。行政院日前編列預算、斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，自本月19日起陸續普發至全台約983萬戶。對此，國民黨台北市議員徐弘庭29日就擔憂，「民進黨的即興式的施政，想到什麼做什麼，真的很恐怖，台灣沒有本錢再浪費下去了」。中時新聞網 ・ 5 小時前
國民黨將正式提名鍾東錦爭取連任！鄭麗文：英雄不怕出身低
2026年地方大選將至，國民黨主席鄭麗文今（29日）被問到苗栗縣長鍾東錦爭取連任一事時，她表示，鍾東錦已恢復黨籍，且執政成績也是有目共睹，並指「英雄不怕出身低」，他是一個勵志故事，國民黨將會正式提名鍾東錦繼續連任。中天新聞網 ・ 23 小時前
別想躺著選！楊瓊瓔表態出馬「爭台中市長」藍綠對手反應曝光
即時中心／劉朝陽報導曾任台中市副市長的現任國民黨立委楊瓊瓔，昨（28）日表示，已經準備好參加黨內市長初選，並稱許多民眾勸進她參選台中市長，而她則要告訴所有的台中市民朋友「已經準備好要參選了」。民視 ・ 1 天前
他們當年跑去支持李全教！林俊憲：賴清德怎麼放心台南交給陳亭妃郭信良
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨台南立委林俊憲、陳亭妃表態爭取2026黨內提名參選台南市長，林俊憲近日受訪砲火全開，不但重提當年台南市議長選舉跑...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
民進黨明日之星出現了？「他」將角逐中山大同區議員 背景全曝光
即時中心／高睿鴻報導明（2026）年全國將改選縣市長及縣市議員，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，多方勢力及派系也早就開始布局；對民進黨而言，如何在極艱困的台北市選區，向擁有連任優勢的蔣萬安製造壓力，也是支持者的關注焦點。綠委王世堅雖已表態無意角逐市長，但近期卻傳，他私底下仍動作頻頻、積極扮演「母雞」職責，力挺自家子弟兵選市議員，如中山大同選區賴俊翰、松山信義區呂瀅瀅等人。對此，賴俊翰今（29）早也出面回應了。民視 ・ 1 天前
台海若開戰「台灣沒勝算」？邱世卿點出致命弱點：台灣完全無法承受戰爭
面對兩岸局勢升溫，台灣政府啟動多項防衛計畫，外交與軍事策略同步應對挑戰。對此，軍事專家邱世卿認為，台灣現在大多老百姓已對政治人物沒有任何期待，「但我寄託希望與期望給廣大民眾，就是大家要真的對戰爭要認真去理解。」邱世卿在風傳媒節目《下班國際線》提到，最近很多人拿到《全民國防手冊》，但裡面告訴你的戰爭敘事跟實際是不同的東西。有很多在螢光幕前，教導大家如何應對戰爭......風傳媒 ・ 5 小時前
要不要都是你們！藍白邀賴清德立院報告 黃國昌卻只想質詢？
【論壇中心／綜合報導】總統賴清德提出8年1.25兆元軍購特別預算，國民黨透過臉書表示，應該兌現競選承諾，至立法院進行國情報告，民眾黨團副總召張啓楷也表示，隨時邀請賴總統來立法院，「只要他願意來」，總統府發言人郭雅慧回應，若未來立院朝野黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步的溝通，研議後續可行的處理方式。民視 ・ 8 小時前
提7點國防「男女都服役2年」 北市議員侯漢廷嗆：誰反對就是中共同路人
總統賴清德宣布投入1.25兆新台幣強化國防及採購美國軍備，以因應「北京可能在2027年以武力統一台灣」。國民黨台北市議員侯漢廷提出7項「強化國防」規劃，駁斥自己是「中共同路人」，認為應該從明年起延長兵役至2年，且男女皆須服役，直言「誰反對，誰才是弱化國防的中共同路人！」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
賴清德提「2027武統」 黃國昌轟：製造恐慌
[NOWnews今日新聞]總統賴清德周三（26日）在總統府召開臨時記者會，宣布明年起將編列1.25兆元國防特別預算，並指出「中國大陸以2027武統台灣為目標」，事後雖修改臉書文章為「以2027年完成武...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
1.25兆元國防預算 他問：能準時交貨嗎？
[NOWnews今日新聞]總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.3兆元的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」，行政院27日也隨即通過特別預算案。國民黨立委洪孟楷28日在立院國是論壇說...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台中市長選戰三腳督？藍營初選白熱化 白委鬆口「有機會就爭取」
2026年台中市長選戰隨著時間逼近，戰火率先在藍營內部點燃。國民黨資深立委楊瓊瓔昨（28）日晚間正式對外宣布，將參與黨內初選，角逐台中市長寶座。白營佈局中台灣多年，立委麥玉珍今天（29日）也鬆口爭取「更上一層樓」，為這場中台灣關鍵戰役投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
綠營宜蘭市縣議員初選結果出爐 「這位現任議員」意外落馬
即時中心／徐子為報導2026年民進黨宜蘭市縣議員將提3席，呈現5搶3態勢，黨內初選民調結果今（29）揭曉，由現任議員林麗、教師游國連及前宜蘭市公所秘書陳漢澤勝出，遞補剛滿1年的現任議員黃惠慈則是意外落馬。縣黨部表示不會讓她離開團隊，會繼續給予年輕人空間與舞台。民視 ・ 1 天前