高市早苗期末考 日本史上最大補充預算案過關

日本國會本週進行補充預算審理，是首相高市早苗上任後第一次主導的完整預算案送審。這次的補充預算總規模達18.3兆日圓，創下歷史新高；同時國防經費增至11兆日圓，逼近GDP佔比2%，整體金額數字龐大，被視為高市的期末大考。而自民黨成功聯合在野黨，最終以絕對多數順利通過預算案。

日本國會閉會前夕，參議院傳來捷報!

日本參議院預算審議結果： 「贊成169，反對75。依照投票結果，本案通過。」

週二(12/16)，臨時國會進行補充預算審理，在維新會、國民民主黨、公明黨、未來團隊的支持下，席次未過半的自民黨化解表決危機，補充預算案總算塵埃落定。

日本首相 高市早苗：「靠著兩黨(自民.維新)合作，也獲得國民黨、公明黨的贊同，讓補充預算案通過、成立。謝謝各位。」

散會後，日相高市早苗奔走各黨辦公室，謝謝在野黨鼎力相助。

日本首相 高市早苗： 「今晚我終於能睡個好覺了。」

國民民主黨幹事長(野) 榛葉賀津也： 「請好好休息，明天就是最後一天了。總理請一定好好吃飯、好好睡覺。」

高市懸著的一顆心這會兒可以暫時放下了，因為這次送審的補充預算高達18.3兆日圓，是新冠疫情以來最大手筆；連同相關支出，整體規模超過120兆，再度刷新歷史新高。不過，由於財源不足，日本政府也因此追加發行至少11兆國債。

日本立憲民主黨幹事長(野) 安住淳： 「當前財政吃緊，預算提出許多非緊迫的項目，因此本黨表示反對。可以理解總理首次提案，想要拚盡全力過關，但是舉債11兆，這些債務都要留給後代，本黨絕不可能放手通過。」

雖然遭到最大在野黨反對，但是在物價飛漲之際，著重減輕民生負擔、支撐地方財政的預算案，還是受到民間肯定，預算內容包括電費、瓦斯費補助、育兒津貼、地方撥款等等。

日本民眾： 「這個是最好的。」

日本民眾： 「因為家裡有國中生跟高中生，我覺得這個兒童津貼不錯。」

日本民眾： 「冬天用電比較大，有補助的話當然很好。」

日本民眾： 「我喜歡第二項。(米券或商品券嗎？) 對啊，米太貴了。」

除了大規模應援國民生活，國防經費也佔了不小數字。為了應對地緣政治緊張、提前實現GDP 2%國防支出、加強與鄰國協防，因此額外編列約1.1兆日圓給防衛省，包含原始預算9.9兆，總額上看11兆，逼近GDP佔比目標。

自民黨記者會： 「有關標語的部分，是『讓日本列島更強盛、更富裕』。」

自民黨推出的最新海報也清楚傳遞了高市政府兩大主軸──國防與民生。日本政府以「安保三文書」做為國安政策基礎，明確將強化防衛力列為核心目標，並特別規劃增建彈藥庫，在全境現有1400棟以外，新增130棟，提升持續作戰能力。

建設公司負責人 山崎隆： 「防衛省的預定地就是遠方那座山。」

鹿兒島縣在南方防禦上具有高度地緣戰略意義，因此已正式納入防衛省最新整備計畫中，以強化南西諸島及九州沿海的防衛能力。

另外，日本政府也持續推動居住正義，為了限制海外人士炒房，最新公布的置產草案指出，自2026年起，不論購買森林、農地等大面積土地或一般住宅，外國買家都必須申報國籍，以掌握外籍人士置產情況，提高監管透明度，減少土地及房屋的投機或不當用途。

