高市早苗林信義合照惹中不滿 日外相駁：代表會談是慣例、不違反立場

台海局勢受到美日關注，日本防衛大臣及外務大臣雙雙挺台，防衛大臣小泉進次郎強調台海和平穩定的重要性，與日本息息相關。而先前日相高市早苗與總統府資政林信義會面，引發中國抗議，外務大臣茂木敏充重申日本和台灣維持非政府、實務上的交流，並不違背日本立場。

日防相、外相雙挺台 重申台海和平重要性

日本防衛大臣小泉進次郎出席東協防長擴大會議時，強調維護台海和平穩定的重要性，4號他在內閣會議後表示，台日之間經貿往來密切，是日本重要的夥伴與友人，且台灣是太平洋交會的要衝，對日本而言是極為重要的海上生命線。小泉再次重申日本政府的立場，台灣海峽的和平穩定與日本國家安全息息相關，對國際社會穩定也具有重大意義。

另外，日本首相高市早苗在社群發表與總統府資政林信義會面的照片，引發中國外交部抨擊，日本外務大臣茂木敏充則是反駁中國的抗議，表示日本首相在APEC峰會上與台灣代表會談是以往的慣例，他也強調根據1972年的日中聯合聲明，日本和台灣維持非政府實務層面交流的關係，因此會面並不違反日本政府的既有立場。

駐韓美軍保持彈性 赫格塞斯暗示協防台海

美國國防部長赫格塞斯出席韓美安保會議時，被媒體問到美軍是否可能投入台灣或南海衝突，他表示駐韓美軍優先著重在嚇阻北韓進犯，但也坦言將對區域內突發事務「保持彈性」，暗示台海問題也包括在內。此外，美國戰爭部準助理部長達莫在參院任命聽證上承諾，將會加速魚叉飛彈交付台灣，確保台灣獲得自我防衛能力。

