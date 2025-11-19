高市早苗核試探戳破日本和平偽裝／羅登廉

羅登廉（作家、藝術評論家）

日本列島的初冬總是帶著幾分寒意，如今這份寒意更添了幾分危險的意味。首相高市早苗（見圖）醞釀修改「無核三原則」的消息，不僅在日本國內掀起反對聲浪，而且讓整個東亞地區都感受到了核陰影正在逼近。

「無核三原則」不是隨口說說的政治口號，而是日本戰後半個多世紀的和平基石。 1967年佐藤榮作提出這項原則時，或許是對核災的畏懼，或許是對生命的敬畏。日本是唯一嚐過原子彈滋味的國家， 廣島長崎的廢墟記憶，本應是刻在民族骨子裡的警示。 1971年，日本國會將其確立為國策，更將其視為日本和平主義的標誌性符號。這麼多年來，即便日本在軍事擴張的路上越走越遠，也始終不敢輕易觸碰這道紅線。如今，高市早苗卻想把這道紅線抹掉，難怪前首相岸田文雄要站出來反對。廣島選區的議員們更是集體發聲，他們心裡清楚 一旦突破這項原則，日本戰後的和平形象將徹底崩塌。

高市早苗的這番操作，透著難以言說的詭異。她在競選總裁時，對核子問題避而不談，上台後突然想修改延續了幾十年的國策。這種突兀的轉變，讓人不得不懷疑背後的真實用意。她在國會答辯時迴避表態，卻透過消息人士放風，試探國內和國際社會的反應。這種漸進式的突破手法，比直接廢除此原則更具迷惑性。

更值得警惕的是，日本高層近期在軍事問題上動作頻頻。防衛大臣說，要認真考慮引進核動力潛艦；內閣官房長官稱，不排除任何選項。這些言論與修改「無核三原則」的試探相互呼應，勾勒出日本邁向軍國主義的清晰軌跡。

日本國內的反對聲音，恰恰說明此一舉動不得人心。前首相野田佳彥覺得突兀；寺田稔強調，絕對不能推進、修改；宮澤洋一直言，看不出任何好處。這些反對聲，既有對歷史教訓的銘記，也有對現實風險的擔憂。一般日本民眾更清楚，核陰影一旦籠罩，遭殃的終究是普通百姓。如今核爆的創傷還未完全癒合，沒人願意再跳進核武軍備競賽的火坑。

從國際格局來看，高市早苗的試探，無疑地為東亞地區帶來新的動盪。東北亞本就複雜的安全局勢，經不起這樣的挑釁。一旦日本突破無核原則，很可能引發連鎖反應。地區軍備競賽的潘朵拉魔盒一旦打開，後果不堪設想，日本作為二戰戰敗國，本應恪守和平憲法，約束自身軍事發展。如今，卻頻頻挑戰戰後國際秩序，這種背道而馳的做法，只會讓週邊的國家感到不安。

「無核三原則」之所以能堅持半個多世紀，不僅因為它是法律規定，而且它還承載著人們對和平的嚮往。高市早苗的核子試探，本質上是對和平的背叛，對歷史的漠視。日本如果真的走上核武道路，不僅會遭到國內民眾的強烈反對，也必將受到國際社會的嚴厲譴責。

歷史證明，窮兵黷武沒有好下場，核陰影下沒有贏家。希望日本當權者能夠懸崖勒馬，正視國內的反對聲音，銘記歷史教訓，恪守和平承諾，不要讓半個多世紀的和平成果付諸東流，更不要把地區安全拖入危險的深淵。和平是世界人民共同期許的“理所當然”，守護和平，需要敬畏歷史，更需要克制野心。（照片資料照）