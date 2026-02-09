高市早苗橫掃眾院！自民黨席次炸裂 市場嗨翻大漲、各國領袖紛紛祝賀
[Newtalk新聞] 日本眾議院大選落幕，高市早苗率執政聯盟取得壓倒性勝利，不只政壇版圖重新洗牌，金融市場與國際社會也迅速做出回應。這場選舉像一記重槌落下，政治不確定性明顯降溫，政策方向與經濟路線的可預期性同步升溫。
據《大紀元時報》報導，日本於昨（8）日舉行眾議院大選，首相高市早苗領導的執政聯盟取得至少四分之三席次，其中自民黨單獨拿下超過三分之二席的絕對多數，鞏固國會主導權。結果出爐後，日本主要商業與金融機構普遍表態歡迎，認為有助於政策推進與市場穩定。
日本最大商業遊說團體「經團聯」會長筒井義信表示，歡迎自民黨重新取得多數席位，執政聯盟也維持穩定席次結構，並呼籲高市政府儘速且穩健推動關鍵政策。市場機構同樣給出偏多解讀。大和資本市場歐洲研究主管西克盧納指出，相較於席次脆弱、需頻繁與在野黨協商的政府，擁有明顯多數的執政團隊更有利於財政可持續性與預算推動，預料將提振股市表現。
西克盧納同時提醒，隨著政策空間擴大與財政操作彈性提高，日圓可能面臨進一步走弱壓力，若貶勢過於明顯，不排除日本財務省出手干預匯市的可能。
東京 Monex 集團專家董事科爾分析，高市此次勝選等同取得來自關鍵選民的明確授權，不僅在國會握有優勢，也牢牢掌控自民黨內部主導權。他預期，經濟政策將以打造國家級龍頭企業為核心，透過推動企業併購與產業整合，放大規模經濟，以強化國際競爭力與經濟安全。
野村資產管理策略師鈴木浩太認為，壓倒性勝利將對股市帶來正面效應，政府施政基礎更加穩固，市場對經濟政策延續性的信心也將提升。同時，由於不必再高度依賴在野黨支持，為換取預算過關而大幅擴張支出的政治壓力可望下降。
不過，瑞穗證券策略師大森翔紀提出警示，若政府選後強調減稅或擴大支出，卻未清楚說明財源與中長期財政紀律，可能加劇市場對公債發行量攀升的疑慮，推高殖利率並再度對日圓造成壓力；反之，若在穩定授權下審慎推動財政政策並加強溝通，市場疑慮有望緩解。亞洲集團負責人博林也指出，多數執政將提升政策可預測性，對金融市場具有穩定作用。
選舉結果也引發多國領袖迅速表態祝賀。美國駐日大使格拉斯在社群平台發文祝賀高市勝選，表示期待在既有基礎上深化美日合作。美國財政部長貝森特形容這是歷史性勝利，並稱高市為美國的重要盟友，強調其與美國總統川普互動良好。
歐盟委員會主席馮德萊恩稱此次為里程碑式勝利，期待為歐日戰略夥伴關係注入新動能；法國總統馬克宏、印度總理莫迪、義大利總理梅洛尼也分別表達祝賀，強調將持續推動雙邊合作與共同戰略目標。
台灣方面，總統賴清德亦公開致賀，指出選舉結果展現日本選民對高市領導力的信任，期待台日以共同價值與互利合作為基礎，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮。
更多Newtalk新聞報導
不爽高市狂勝! 北京酸溜溜 : 盼勿重蹈軍國主義、誤判形勢必遭反擊
化身「台版高市早苗」? 分析自民黨大勝關鍵 他揭賴新策略 警告 : 國民黨要小心
其他人也在看
還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障 卡關1小時慘況曝光
即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。
冬衣先別收！這天「短暫回暖」飆27度 下波變天時間出爐
今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
聞到「臭雞蛋味」快逃！北投湯屋命案 專家揭致命關鍵
（社會中心／綜合報導）台北市北投區一處溫泉湯屋昨晚發生情侶雙亡意外。一名46歲郭姓女子被發現陳屍在泡湯池內，同 […]
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
（世紀血案專題1）殺青記者會變鴻門宴 業界曝兩大疑點：非常詭異
一場殺青記者會竟意外成了「鴻門宴」，演員全成了俎上肉，背後屠夫是誰？電影《世紀血案》在近期引發一連串爭議，整個劇組從製作公司、導演到所有演員全部發聲明道歉，震驚整個台灣社會，連政界、演藝圈都相當關注。記者訪問到影視圈一位資深業界人士，分享這起事件對台灣演藝圈造成的影響。
中職》魔鷹回來了！ 曾子祐「熊抱」表示歡迎
台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）今天（9日）完成球團安排的體健，並到「皇鷹學院」熟悉環境，大讚球團安排的基地相當舒適，魔鷹也與許久不見的教練、隊友寒暄擁抱，球團表示，魔鷹預計明天將投入球隊春訓，展開新球季備戰。
匯率一夕翻臉成致命一擊！工具機大廠「接單變賠單」哀鴻遍野 新台幣暴衝重傷出口命脈
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導新台幣去年第二季急升，成為壓垮工具機產業的關鍵變數。匯率短時間內劇烈反轉，讓原本仰賴外銷的業者措手不及，即便下半年...
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
「林宅血案」被列國家機密！議員：掩蓋什麼
[NOWnews今日新聞]電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，但因未取得故事原型、美麗島事件被害人林義雄及家屬的授權同意，引發大眾強烈譴責，這幾天演員群紛紛發聲道歉，而導演徐琨華神隱數...
最冷要來了！21縣市低溫「下探剩6℃」
【記者黃泓哲／台北報導】寒流持續影響台灣，昨（7）日至明（9）日各地天氣明顯轉冷，其中今（8）日被視為本波最冷時刻。中央氣象署已針對21縣市發布低溫特報，氣象粉專也提醒，北台灣不少地區清晨已降到10°C左右，部分空曠平原、內陸近山區及花東縱谷，最低溫甚至可能下探7至8°C，體感相當寒冷，民眾務必做好保暖。
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
營收突破百億大關！記憶體6檔漲停噴出「它」法說前夕飆了 2026、2027產能已預訂一空
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股今（9）日股價迎來反攻，加權指數收在32,404.62點，大漲621.7點，漲幅1.96%，觀察今日記憶體個股趨勢，受惠於南亞科（2...
春節天氣預報！2波冷空氣接力 北東除夕開始接雨
寒流仍在發威，各地9日清晨前持續有低溫發生，高海拔山區已降到0度以下，北部、宜蘭也只剩約5度。11日至12日清晨、16日除夕至17日初一陸續有冷空氣影響，2地回歸濕冷天氣。
台股將封關休市11天 美股超級財報周登場 科技消費股牽動台股供應鏈 MSCI 2月11日公布季度調整名單｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在台股2月11日封關休市11天，抱股過年需注意！美股超級財報周登場，科技消費股牽動台股供應鏈；MSCI台灣權重21.06%超越中國大陸，2月11日公布季度調整名單。