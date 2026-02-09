高市早苗橫掃眾院！自民黨席次炸裂 市場嗨翻大漲、各國領袖紛紛祝賀

美國財政部長貝森特形容這是歷史性勝利，並稱高市為美國的重要盟友，強調其與美國總統川普(左)互動良好。 圖 : 翻攝自 IC Photo

[Newtalk新聞] 日本眾議院大選落幕，高市早苗率執政聯盟取得壓倒性勝利，不只政壇版圖重新洗牌，金融市場與國際社會也迅速做出回應。這場選舉像一記重槌落下，政治不確定性明顯降溫，政策方向與經濟路線的可預期性同步升溫。

據《大紀元時報》報導，日本於昨（8）日舉行眾議院大選，首相高市早苗領導的執政聯盟取得至少四分之三席次，其中自民黨單獨拿下超過三分之二席的絕對多數，鞏固國會主導權。結果出爐後，日本主要商業與金融機構普遍表態歡迎，認為有助於政策推進與市場穩定。

日本最大商業遊說團體「經團聯」會長筒井義信表示，歡迎自民黨重新取得多數席位，執政聯盟也維持穩定席次結構，並呼籲高市政府儘速且穩健推動關鍵政策。市場機構同樣給出偏多解讀。大和資本市場歐洲研究主管西克盧納指出，相較於席次脆弱、需頻繁與在野黨協商的政府，擁有明顯多數的執政團隊更有利於財政可持續性與預算推動，預料將提振股市表現。

西克盧納同時提醒，隨著政策空間擴大與財政操作彈性提高，日圓可能面臨進一步走弱壓力，若貶勢過於明顯，不排除日本財務省出手干預匯市的可能。

東京 Monex 集團專家董事科爾分析，高市此次勝選等同取得來自關鍵選民的明確授權，不僅在國會握有優勢，也牢牢掌控自民黨內部主導權。他預期，經濟政策將以打造國家級龍頭企業為核心，透過推動企業併購與產業整合，放大規模經濟，以強化國際競爭力與經濟安全。

野村資產管理策略師鈴木浩太認為，壓倒性勝利將對股市帶來正面效應，政府施政基礎更加穩固，市場對經濟政策延續性的信心也將提升。同時，由於不必再高度依賴在野黨支持，為換取預算過關而大幅擴張支出的政治壓力可望下降。

不過，瑞穗證券策略師大森翔紀提出警示，若政府選後強調減稅或擴大支出，卻未清楚說明財源與中長期財政紀律，可能加劇市場對公債發行量攀升的疑慮，推高殖利率並再度對日圓造成壓力；反之，若在穩定授權下審慎推動財政政策並加強溝通，市場疑慮有望緩解。亞洲集團負責人博林也指出，多數執政將提升政策可預測性，對金融市場具有穩定作用。

選舉結果也引發多國領袖迅速表態祝賀。美國駐日大使格拉斯在社群平台發文祝賀高市勝選，表示期待在既有基礎上深化美日合作。美國財政部長貝森特形容這是歷史性勝利，並稱高市為美國的重要盟友，強調其與美國總統川普互動良好。

歐盟委員會主席馮德萊恩稱此次為里程碑式勝利，期待為歐日戰略夥伴關係注入新動能；法國總統馬克宏、印度總理莫迪、義大利總理梅洛尼也分別表達祝賀，強調將持續推動雙邊合作與共同戰略目標。

台灣方面，總統賴清德亦公開致賀，指出選舉結果展現日本選民對高市領導力的信任，期待台日以共同價值與互利合作為基礎，攜手面對區域挑戰，促進印太地區的和平與繁榮。

