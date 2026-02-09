高市早苗橫掃316席狂勝 駐日代表李逸洋：反映日本民意不畏中國施壓

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

日本第51屆眾議院選舉結果出爐，自民黨在首相高市早苗領軍下橫掃316席，單獨跨越法定三分之二門檻。對此，我駐日代表李逸洋今（9）日分析指出，選舉結果不僅反映日本民眾已凝聚強大國內共識力挺高市早苗，也等同向中國傳達日本民意並不畏懼威逼與施壓。他表示，未來台日關係可望進一步深化，並將與日美同盟並進，攜手美國、澳洲、菲律賓、韓國等理念相近國家，共同維護印太區域和平與穩定。

日本首相高市早苗領軍自民黨，在眾議院選舉中橫掃316席、單獨跨越三分之二門檻。（圖／翻攝自高市早苗X）

本屆日本眾議院選舉共計465席，包括289席單一選區與176席比例代表。隨著開票結果陸續出爐，由高市早苗領軍的自民黨大獲全勝，最終單獨拿下316席，不僅跨越法定三分之二門檻，更創下戰後單一政黨最高議席紀錄。不過，此次選舉也出現罕見一幕，自民黨在比例代表區因得票過多，導致預先登載的比例名單候選人數不足，原可分配的81席最終僅67人當選，另有13席依規定轉讓給同選區得票次高的其他政黨。

我方駐日代表李逸洋在臉書發文分析，高市早苗認為，在政治不安定的情況下，無法強而有力地推動政策，因此希望選民力挺她，帶領日本回復昔日在世界舞台上的強盛經濟地位。他指出，此次選舉包括原本對政治較為冷漠的年輕世代在內，許多選民透過自民黨造勢活動，或經由媒體、社群網站聽到高市早苗至情至性的演說後受到感召，進而激發政治熱情，給予她及其所率領的自民黨強大的支持力量。

李逸洋表示，此次選戰焦點包括消費稅減稅在內的經濟政策、安全保障議題及外國人政策等。他認為，當然也涵蓋高市早苗於去年11月7日在國會答辯時所提及的，「如果臺灣有事，伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能行使集體自衛權的存立危機事態」，以及選民是否對此給予支持。

他指出，北京當局對高市早苗上述「臺灣有事」相關發言表達不滿，先後祭出呼籲中國人不要赴日旅遊、在黃海實施實彈射擊、宣布停止進口日本水產品，以及禁止對日本出口軍民兩用物資等措施，對日本發動所謂「複合性攻擊」。然而，從眾議院大選結果可見，日本民眾已凝聚強大國內共識力挺高市早苗，這也等同向中國傳達，日本民意並不畏懼威逼與施壓。

在安全與外交層面，李逸洋表示，高市首相明言將於2026年底前修訂日本國家安全相關文件，這攸關日本被迫捲入紛爭時，如何提高繼戰能力，藉由眾議院選舉大勝，修改安保3文件、提高防衛費等作業應可較順利推動。

李逸洋強調，臺灣未來將與日美同盟並進，並攜手澳洲、菲律賓、韓國等民主理念相近國家，共同維護印太地區的和平與安定；另一方面，臺日關係也將更加密切友好，特別是在經濟與產業合作上可望持續深化，邁向臺日互利雙贏。



