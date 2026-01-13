高市早苗欲提前大選！恐加劇日本財政及地緣政治風險 日圓持續走貶

日本首相高市早苗。（圖／達志／美聯社）

日本首相高市早苗上任後迅速累積的人氣，是否足以為日漸老化的「自民黨」扭轉選舉頹勢，正成為市場與政界共同關注的焦點。然而，貨幣市場已率先給出警訊，隨著高市考慮在2月提前選舉，以擴大執政聯盟在眾議院中僅有的微弱多數席次，日圓再次走貶，顯示投資人擔憂，一旦高市取得她所追求的財政與地緣政治民意授權，日本這個規模約4兆美元的經濟體，恐將承擔更高風險。

據美媒《路透社》報導，這波日圓進一步下挫，發生在自民黨的執政聯盟夥伴「日本維新會」黨魁吉村洋文向《日本放送協會》證實，自己已於9日與高市會面，並直言若首相在2月8日或15日宣布提前大選「並不令人意外」之後。相關說法與《讀賣新聞》稍早引述匿名政府消息人士的報導相互呼應。自高市於去年10月6日接掌自民黨並出任首相以來，日圓已因政府支出擴大累計貶值約5％。

民調顯示，高市在上任蜜月期內的支持率約達7成。若這股氣勢真能轉化為選票，讓自民黨在選舉中重振聲勢，首相將擁有更大的政策空間。這將進一步擴大日本的政府債務、推升借貸成本，並進一步削弱日圓匯率。儘管高市的財務大臣已多次示警，不排除透過干預支撐匯率，但成效有限，凸顯日圓持續走貶，將透過進口成本上升而進一步推升通膨的風險。

日本的經濟挑戰還不止於此。高市與中國因台灣問題引發的外交衝突，正持續對日本經濟造成實質衝擊。高市於去年11月發表「台灣有事論」，已引來北京方面限制中國觀光客赴日，導致至少10多條航線被迫取消。更糟糕的是，《華爾街日報》（Wall Street Journal）引述匿名消息指出，中國近期已切斷對日本企業出口關鍵稀土。分析認為，若選民在大選中力挺高市，這類帶有懲罰意味的經濟措施，仍有進一步升高的空間。

然而，高市能否帶領自民黨成功翻身，仍存在高度不確定性。該黨在2024年底選舉中流失近70席的主因，便是與基督教系新興宗教「統一教」有關的政治獻金醜聞。然而，高市上任後並未對此積極處理，導致自民黨在去年10月，與源自佛教系新興宗教團體「創價學會」、以都市選民為主的長期盟友「公明黨」決裂。《日本經濟新聞》估算，失去公明黨的組織動員能力，可能讓主要仰賴農村選區的自民黨再度流失約25席。

