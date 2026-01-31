高市早苗正在複製「小泉劇場」的集權野心

27日，高市早苗在東京秋葉原街頭展開競選活動，未來將在日本各地進行為期 12 天的巡迴宣傳。圖／高市早苗Ｘ

在日本政治的宏大劇院裡，最令人屏息的戲碼莫過於「解散眾議院」。這不僅僅是法律程序的履行，更是一場關於權力、勇氣與命運的豪賭。當首相拔出那柄被戲稱為「傳家寶刀」的解散權時，整個日本都隨之震顫，政權的興衰，往往就在那如電光石火的決斷之間。不同於參議院的穩如泰山，眾議院隨時面臨著「歸零」的宿命。當政治僵局難解，或是執政者渴望在民意巔峰處延長權力保鮮期，解散改選便成了最華麗的破局手段。全體議員褪去身分，重新向選民祈求信任的火種。這是一場洗牌，也是一場讓權力重新對標民意的神聖儀式。

2026 年初的永田町，正上演著一齣前所未見的劇目。上任僅百日的高市早苗，在隆冬臘月裡悍然拔出了這柄寶刀。2026年1月19日，高市首相宣布解散國會，定於2月8日進行投票。這創下了戰後最快解散的紀錄，更像是一場挑戰體制邊界的個人獨奏。

高市早苗為何在北國冰封、2026年度預算案懸而未決之際強行解散？其核心動機在於「趁熱打鐵」與「徹底集權」。她深知自己目前高達 70% 的支持率建立在媒體狂熱與網路經營的泡沫之上。她試圖複製 2005 年小泉純一郎的「劇場政治」，但野心更甚——她跳過黨內諮商，試圖將議會內閣制的「選黨」轉化為總統制的「選人」。在記者會上，她不斷重複自己的名字，索求一張國民簽下的「空白支票」，企圖藉此擺脫派閥掣肘，成就「高市旋風」。

高市將此次解散定位為「重大政策轉換的判斷」，核心在於推動規模達 122.3 兆日圓的歷史新高預算，其中防衛預算更是刷新紀錄至 9 兆日圓。她標榜「積極的財政出動」，甚至不排除修正安保三文件與推動修憲。這種鷹派作風，直接導致了自民黨與長期盟友公明黨的分道揚鑣。

面對高市的強勢，日本政壇出現了驚人的整合，立憲民主黨與公明黨宣布合併，組成「中道改革連合」。然而，這場聯姻充滿矛盾——為了與高市競爭，新政黨竟轉向認可「存立危機事態」下的集體自衛權，這與公明黨昔日的和平主義背道而馳。公明黨的創價學會是否會轉向支持與立憲黨的合作，成為這場大選最大的變數。

這場大選是自民黨與維新會合作後的首度全國性考驗，也是高市早苗政治生涯的終極豪賭。

若高市重新取得首相寶座，其成功應可歸結於「右翼網路聲量」成功轉化為實體選票。高市將完成「去派閥化」的最後一哩路，擁有絕對授權去推動修憲、核電與積極財政。她將不再是黨內的妥協產物，而是日本政壇不可質疑的「太陽」，開啟長達數年的高市時代。

然而，若豪賭失敗，高市將瞬間從神壇跌落。未與黨內大佬商量、得罪勞動組織「連合」、以及自戀式的訴求，將使其成為眾矢之的。一旦自民黨無法單獨過半，甚至被迫下台，她的政治生命將在「毒苗」的罵聲中，如冰原上的櫻花般凋零，再無翻身之日。

解散國會，終究是賭上政治生命的極限運作。高市早苗正站在這場暴風雪的中心，「改選」這柄寶刀正熠熠生輝，卻也寒氣逼人。究竟是高市的意志能征服北國的嚴寒，還是冰冷的選票將教主式的夢想粉碎？2月8日的殘陽，將為這場權力風暴畫下詠嘆！

