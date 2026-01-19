高市早苗正式宣布提前解散國會 日本大選時間曝

即時中心／林韋慈報導

日本首相高市早苗今（19）日傍晚在首相官邸召開記者會，正式宣布23日將解散眾議院，日本將提前大選。高市去（2025）年上任以來，民調居高不下，此次她解散如同賭注，如果順利，高市可望更加鞏固政權，推動經濟發展的擴張性方針。日本眾議院預計2月初重新改選。







高市早苗今日宣布將在23日解散國會眾議院。她表示，自從自民黨與日本維新會共組執政聯盟後，儘管眾議院能達到233席次以上，但參議院仍未達到過半數以上席次，她提到「負責任且積極的財政政策」，盼在任內推動尖端產業，帶動日本經濟發展。



據悉，關於選舉時程，眾議院選舉預計於27日公告，並於2月8日進行投開票。這也是1992年後，鮮有在冬季1月解散的例子，可見自民黨希望「單獨過半」的野望增強。





